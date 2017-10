Isi face cuib din parul cailor

Ştire online publicată Vineri, 18 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O pasare munceste din greu, zi de zi, pentru a avea parte de un cuib calduros. Ea ii ia la rand pe caii scosi la pascut, carora le smulge firele de par din care isi construieste adapostul. Fotograful britanic David Offord, in varsta de 66 de ani, a surprins imagini inedite in satul Buston din Norfolk. Timp de cateva zile, cat a facut fotografii in zona, el a observat o pasare care a gasit o solutie ingenioasa pentru a-si face un adapost. In fiecare zi, pasarea a luat la rand caii scosi la pascut de localnici si i-a jumulit bine de par. Cu firele adunate in cioc, pasarea si-a construit, usor-usor, un cuib primitor si calduros. Citeste mai departe...