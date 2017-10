Îşi cară casa în spate

Își cară casa în spate

Ştire online publicată Miercuri, 08 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Șoc! Absolvent al Facultății de Arhitectură, chinezul Dai Haifei, în vârstă de 24 de ani, și-a construit o casă mobilă sub formă de ou, fiindcă nu are bani ca să poată sta cu chirie în Beijing. Dai Haifei este un tânăr absolvent al Universității din Hunan și s-a angajat la o companie de design arhitectural din Beijing. Prețurile chiriilor în capitala chineză fiind foarte mari pentru buzunarul său, Dai a găsit soluția ingenioasă de a-și construi o casă mobilă sub formă de ou. Citeste mai departe...