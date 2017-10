Ionel Chiriţă îi acuză pe democraţi că şi-au umflat procentele la Hârşova

Ionel Chiriță îi acuză pe democrați că și-au umflat procentele la Hârșova

# La rândul său, Chiriță prezintă un alt sondaj, realizat de IPP, care îl creditează cu 76%, în timp ce contracandidatul democrat are doar 8,7 procente Președintele PD Constanța, Stelian Duțu, a anunțat că democrații au relansat lupta pentru câștigarea primăriei și consiliului local din Hârșova. „Pentru prima dată, candidatul PD, Tudor Nădrag, l-a devansat pe Ionel Chiriță în sondaje pentru funcția de primar. Așa că domnul Chiriță să nu mai mintă lumea pentru că va pierde", a declarat Duțu. De asemenea, în sondajele de opinie prezentate de PD, la Hârșova, democrații au la consiliul local o susținere de 36,5%, în timp ce PNL are 37%. La funcția de edil, Tudorel Nădrag (PD) se bucură de suportul a 39% dintre hârșoveni, în timp ce Ionel Chiriță (PNL) are o susținere de 37 procente. Reacția primarului liberal a fost una fermă. „E pe dracu'. Este o diversiune de prost gust. Noi am făcut un sondaj de opinie cu Institutul de Politici Publice (IPP) din București, în mai, care arată cu totul altceva. Și vă asigur că nu își permite Chiriță să se ducă la IPP și să le ceară procente în plus", a declarat edilul liberal. Primarul susține că, potrivit studiului IPP, are susținerea a 76% dintre cetățenii cu drept de vot ai orașului, în timp ce democratul Nădrag se situează la 8,7%. În ceea ce privește Consiliul Local Hârșova, sondajul invocat de Chiriță creditează PNL cu 70,8%, iar PD cu doar 12 procente. În concluzie, Ionel Chiriță spune că datele din sondajul democraților sunt „umflate rău de tot". „Nu am muncit atât la Primărie încât să ajung să îmi fur singur căciula. Eu nu îmi fac cariera așa", a declarat primarul.