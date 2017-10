Ion Mincă a tras lozul cel mare - se însoară cu şefa Loteriei Române

Ion Mincă a tras lozul cel mare - se însoară cu șefa Loteriei Române

La început a jucat după o combinație simplă, dar după un an a câștigat premiul cel mare. Liderul conservatorilor de la Mangalia, Ion Mincă, este marele câștigător al Loteriei Române. Nu a pus mâna pe premiul cel mare de 8 milioane de euro, ci pe șefa Loteriei Române, pe care a convins-o să-i fie soție. Întrunirea conservatorilor constănțeni cu liderul partidului, Dan Voiculescu, s-a încheiat cu o declarație de dragoste și o cerere în căsătorie. Nu pentru dom' profesor, care este om la casa lui, cu soție și copii. La finalul întrunirii, liderul PC de la Mangalia, Ion Mincă, a cerut-o în căsătorie de la Voiculescu pe mult mai titrata colegă de partid, Liliana Ghervasuc, șefa Loteriei Române. În fața conducerii centrale a partidului și a presei, Mincă i-a oferit un buchet de flori și un inel și a întrebat-o dacă vrea să fie soția lui. Toată lumea a rămas surprinsă, cei mai mulți crezând că nu poate fi ceva mai mult decât o glumă. Liliana Ghervasuc a zis, însă, „DA" și a acceptat inelul. Nu a fost nicio glumă, cei doi având o relație de aproape un an. „Eu am planificat acest moment. Nimeni nu știa că o voi cere de soție. Știam că dacă o voi cere de față cu presa și cu domnul Voiculescu nu mă va putea refuza", povestește râzând Ion Mincă. S-au cunoscut la o petrecere în București, la ziua lui de naștere. „Cred că a fost dragoste la prima vedere. Am văzut-o la petrecerea de ziua mea, am pus ochii pe ea și de atunci suntem împreună", își amintește el. Cel mai probabil, naș le va fi președintele partidului, Dan Voiculescu, cel care a primit ieri oferta de a-i cununa. „I-am propus ieri. Sper să nu ne refuze. Dacă nu va fi domnul Voiculescu, atunci poate că ne va cununa Băsescu", ne-a declarat viitorul mire. Problema cea mare rămâne însă data nunții. Din cauza premiului cel mare de la Loto 6/49, cei doi nu au putut stabili o dată exactă. „Este o mare nebunie cu premiul ăsta. Dacă nu se dă nici duminica aceasta, va fi și mai mare isteria. Am fi vrut să facem nunta undeva în septembrie, dar depinde de acordarea premiului. Dacă nu, cel mai probabil, vom face nunta pe 17 octombrie, când este și ziua mea de naștere și se face și un an de când ne-am cunoscut", spune Ion Mincă. Cererea în căsătorie vine într-un moment destul de delicat pentru Liliana Ghervasuc, după ce presa centrală de ieri a vorbit despre o idilă între ea și directorul Bancpost, Mihai Bogza. Ziarul „Ziua" a publicat și poze cu cei doi ținându-se de mână și sărutându-se.