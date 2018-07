Invitaţie la Planetariu. Cea mai lungă eclipsă de lună din acest secol

Invitație la Planetariu. Cea mai lungă eclipsă de lună din acest secol

Aproape două ore, atât va dura cea mai lungă eclipsă totală de lună din acest secol, care va avea loc în noaptea de vineri, 27 iulie, spre sâmbătă, 28 iulie.Specialiștii spun că aceasta va fi cel mai important fenomen astronomic din acest an, iar momentul său maxim va fi la ora 23.22. La această oră, luna va răsări la apusul Soarelui, dar în partea opusă de cer, punctul cardinal est-sud-est.În momentul răsăritului, luna se va afla în penumbra planetei noastre, însă mai mult ca sigur nu se va putea vedea ceva schimbat pe discul selenar. Intrarea în penumbră, momentul care este considerat începerea eclipsei, se va produce la ora 20.13, când luna se află sub orizont. Pentru cei interesați, momentul totalității este spectaculos, pentru că luna va avea nuanțe de portocaliu-roșu-cărămiziu. Discul nu va fi colorat și iluminat uniform, partea aflată mai aproape de centrul umbrei fiind mai întunecată.La Constanța, fenomenul astronomic al lunii iulie va putea fi studiat la Observatorul Astronomic de lângă Planetariu. Potrivit directorului Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Adrian Bâlbă, accesul populației va fi permis contra sumei de un leu pentru copii și patru lei pentru adulți.De precizat că observațiile astronomice se vor desfășura numai în condiții de cer senin.★ ★ ★Eclipsa din data de 27 iulie este a doua eclipsă totală din acest an și a treia dintr-o serie de eclipse totale care se vor produce până în anul 2019. În total, fenomenul durează 374 de minute, iar faza de totalitate, 103 minute.Fenomenul va putea fi văzut din Europa, Africa, Rusia, Asia, Australia. Următoarea eclipsă vizibilă din țara noastră se va produce pe 21 ianuarie 2019.Eclipsele de lună au loc atunci când satelitul natural al Pământului trece prin umbra acestuia, fenomen care nu se întâmplă în fiecare lună, întrucât orbita lunii este înclinată față de cea Pământ-Soare (ecliptică).Spre deosebire de eclipsele de soare, cele de lună sunt vizibile de oriunde din lume, odată ce luna se află deasupra orizontului în momentul eclipsei.