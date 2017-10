Investitorii din turism acuză că au fost prea multe controale

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Asociației Investitorilor din stațiunea turistică Venus (AISTV), Lucian Iftimie, ne-a declarat că sezonul 2007 s-a ridicat simțitor față de anii trecuți. „Este meritul lui Dumnezeu, pentru că ne-a dat vreme bună. El are principalul merit. Este adevărat, s-au adus și numeroase îmbunătățiri unităților de cazare, serviciilor, însă nu este suficient. Nu am înțeles niciodată cum s-au dus banii alocați pentru turism; au vândut parcări, spații verzi, parcuri și banii nu s-au reîntors pentru îmbunătățirea infrastructurii stațiunilor. Degeaba s-a investit în hoteluri, în jurul lor este jale", ne-a spus Iftimie. Totodată, investitorii sunt nemulțumiți de numărul mare de controale de pe litoral, „câte patru în aceeași săptămână". Și nu ar fi asta o problemă ci, potrivit președintelui AISTV, faptul că instituțiile au cotă parte din amenzi, acesta fiind și motivul pentru care își fac normă pe litoral „Au fost hoteluri care au primit amenzi pentru că nu aveau înscris pe ușă împinge - trage, este inadmisibil așa ceva", a continuat președintele AISTV. Asociația intenționează să înainteze chiar și o propunere legislativă în acest sens, pentru a limita numărul controalelor și a promova investitorii „cinstiți".