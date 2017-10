Investiţii în reţeaua de gaze, la Medgidia

Investiții în rețeaua de gaze, la Medgidia

Dat fiind faptul că solicitările locuitorilor din Medgidia sunt din ce în ce mai numeroase, administrația locală, prin intermediul Direcției de gospodărire comunală, a dispus continuarea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze în tot orașul. În perioada 2003-2005, în Medgidia s-au realizat 16,1 km de rețea de gaze, în anul 2006 administrația locală realizând 18, 5 km. Primăria și-a propus ca în acest an lucrările la rețeaua de gaze să ajungă la o lungime de 21, 5 km, până la momentul de față fiind finalizate pe o distanță de 18 km. De menționat este faptul că toate zonele orașului beneficiază de rețeaua de gaze, atât gospodăriile individuale, cât și blocurile de locuințe, instituțiile publice, unitățile de învățământ, centralele termice din cartiere. În decursul anului trecut administrația locală a modernizat centralele termice la toate cele 11 unități de învățământ din oraș pentru ca acestea sa aibă capacitatea de a funcționa pe bază de gaz în condiții optime. Investițiile la centralele termice din zonele Sud și Berărie au fost finalizate anul acesta, iar la ora actuală sunt funcționale pe gaz, și nu cu CLU. Proiectul de investiții a presupus, în afară de modernizarea centralelor cu utilaje noi, și schimbarea rețelelor termice, aflate până atunci într-un avansat stadiu de degradare. Direcția de gospodărire comunală se ocupă în prezent de centralele termice din Nord și Vest care alimentează blocurile de locuințe ale acestor zone. Se intenționează ca, până la iarnă, locuitorii de aici să beneficieze de confort în locuințe, de apă caldă și căldură non stop. Aceste investiții sunt susținute de bugetul local și vor fi finalizate până la începutul iernii.