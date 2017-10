Învaţă să lucrezi în echipă, e foarte important!

Învață să lucrezi în echipă, e foarte important!

Ştire online publicată Vineri, 21 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Îți place sentimentul ca atunci când realizezi ceva, meritul să fie exclusiv al tă? Însă ce se întâmplă atunci când ai o cădere? Devine extrem de important ca cineva să-ți întindă mâna și să te ridice. Dar acest lucru se întâmplă numai dacă înveți să faci parte dintr-un întreg.De-a dreptul un trend. Vrem nu vrem, spiritul de echipă a devenit clar un trend. Atât la nivel de cultură organizațională a companiilor, cât și pentru angajați, spun cei de la desprejoburi.ro. Atenție, fie că ai spirit de echipă, fie că n-ai, este absolut necesar să-l treci în CV. Însă cât de mult te ajută o echipă să evoluezi profesional și ce înveți făcând parte dintr-un grup la job ar trebui să fie preocuparea ta.Singur poți începe, dar numai împreună poți să și termini. Deși îi întâlnim mai rar, există și oameni foarte individualiști. Se cred cei mai buni, considerând că echipa este cea care îi ține pe loc. Egoiști din fire, refuză orice fel de ajutor pentru că speră ca, într-un final, să li se atribuie toate laudele șefului. Evită să-și expună ideile în echipa lor pe motiv că: „Dacă o ia altul și spune că este a lui?”. Și ei ar trebui să știe că singur poți începe în forță un proiect, oricând. Poate uneori îl poți finaliza. Însă, ce valoare are un final dacă nu-l poți împărtăși cu nimeni? Ce valoare are un start bun, dacă nu simți că cineva va fi lângă tine permanent să te susțină la nevoie? Ce valoare are desfășurarea unui proiect dacă nu ai pe cine să te bazezi? Sunt întrebări care ar trebui să-i intereseze și pe individualiști.Poate ești cel mai bun, dar nu întotdeauna. Chiar dacă ai o impresie extraordinară despre tine și consideri că ești cel mai bun din echipa ta, e posibil să nu ai dreptate mereu. S-ar putea să strălucești adesea pe lângă ceilalți. E posibil chiar ca șeful să te placă cel mai mult. Însă și tu ai zilele tale proaste. Acelea când ți se îmbolnăvește cățelul, te cerți cu partenerul de viață sau ai o inundație în apartament. Lucrurile nu depind doar de tine, iar asta e important de știut în orice situație.Nu de alta, dar oricând poți să cazi! Iar dacă nimeni nu va fi lângă tine, să-ți întindă mâna, tot te va durea într-o zi! Tocmai de aceea este atât de important să învățăm și să fim conștienți că lucrul în echipă este extrem de important. Oricât de buni am fi din punct de vedere profesional, numai sentimentul că facem cu adevărat parte dintr-un întreg ne va ajuta să ne bucurăm din plin de propriul succes.