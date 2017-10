Învaţă să îţi iubeşti corpul!

Învață să îți iubești corpul!

29 August 2013

Oamenii de specialitate au ajuns la concluzia că pentru a avea încredere în corpul tău, exercițiile fizice și alimentația corectă nu sunt îndeajuns. După cum se pare, acum mai trebuie să faci ceva în plus: să exersezi mintea.Potrivit one.ro, terapeutul Jacqueline Hurst spune că pașii pe care îi recomandă sunt, în primul rând, să încerci să nu te mai gândești atât de mult la fizicul tău. Ea spune să ne imaginăm ca avem cu 20 de ani mai mult și ce ne-ar plăcea să ne amintim: cât de triști eram deoarece nu ne-am apreciat corpul sau cât de fericiți eram pe plajă, în bikini, sau la o întâlnire romantică într-o rochie mulată.A doua regulă este să fim conștienți de faptul că un lucru frumos nu este niciodată perfect. Perfecțiunea, spun unele persoane, este imposibilă și chiar plictisitoare. Modelele din reviste nu se consideră perfecte, ci sunt fericite acceptându-și imperfecțiunile. Hurst recomandă să îmbrățișăm detaliile fizice și să mulțumim pentru corpul sănătos pe care îl avem.Pe urmă, aceasta continuă spunând că dorința fiecărui om să fie altcineva înseamnă irosirea persoanei care este. Toți suntem unici, iar comparațiile cu alți oameni nu sunt reale. Nimeni nu trebuie să depindă de ceea ce spun oamenii din jur sau chiar de felul în care aceștia îi privesc.Un corp frumos este unul sănătos. Chiar dacă faci sport în fiecare zi, petreci în fiecare weekend și te miști în fiecare clipă, trebuie să ai grijă de el pentru că merită. El are grijă de tine, te ajută să îndeplinești sarcinile în fiecare zi, merită același respect.(Sursa: www.one.ro)