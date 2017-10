Întrebări inteligente pe care să i le adresezi la prima întâlnire

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prima intalnire starneste emotii si temeri la puterea a doua, astfel ca nici nu iti mai dai seama cand ajungi sa faci primele greseli. Fie nu adresezi intrebarile potrivite, fie marturisesti lucruri care nu sunt menite pentru aceasta ocazie. Entuziasmul de care debordezi ti-ar putea strica intalnirea daca nu urmezi inainte un scurt ghid de comportament si atitudine. Daca vrei sa il impresionezi pe cel cu care te intalnesti, si sigur iti doresti acest lucru, iata ce subiecte si intrebari inteligente ar trebui sa pui!7 intrebari inteligente cu care sa impresionezi la prima intalnireUita de discutiile monotone! Acestea nu te vor ajuta sa iesi in evidenta si sa demonstrezi ce femeie minunata esti. In plus, nu te vor ajuta nici sa afli cum gandeste barbatul respectiv referitor la anumite subiecte care te-ar putea interesa. Asadar, nu te mai intreba ce sa vorbesti cu un baiat la prima intalnire, ci ia notite. Iata 7 intrebari inteligente pe care ar trebui sa i le adresezi nonsalant barbatului cu care ai iesit la prima intalnire!Care crezi ca sunt cele mai mari greseli pe care le fac femeile intr-o relatie? Dar barbatii?Raspunsurile oferite la aceste intrebari iti vor deschide usa spre mintea lui. Vei afla ce il deranjeaza la o femeie si cum ar trebui ea sa se poarte intr-o relatie. In plus, vei descoperi si ce nivel de misoginism exista in el.Cum arata relatia ideala in opinia ta?Daca nu stii ce intrebari inteligente sa adresezi la prima intalnire, aceasta ar trebui sa se numere printre primele. Cu ajutorul ei vei afla cat de compatibila esti cu barbatul cu care ai iesit, ce mentalitate are si cat de flexibil este in relatia de cuplu.Te-a impresionat puternic vreo carte sau un film anume?Prima intalnire trebuie sa fie relaxanta, asa ca nu este bine sa discutati numai despre relatii, mai ales daca inca mai exista cicatrici din trecut. Hobby-urile, pasiunile si orice alt lucru de zi cu zi pot fi bune subiecte de discutii care te ajuta sa te apropii de cel din fata ta si chiar sa inveti de la el anumite lucruri. Daca aflati ca aveti in comun anumite genuri de filme sau de carti, discutia va curge de la sine.Daca ai putea sa ai orice job din lume, care ar fi acela?Vrei sa afli ce il ghideaza in viata pe cel cu care te intalnesti? Atunci este momentul sa apelezi la intrebari inteligente ca cea de mai sus. Banii, adrenalina sau pasiunea? Care dintre cele trei forte stimulatoare il fac sa treaca la actiune?Ce greseli crezi ca fac oamenii la prima intalnire?Aceasta intrebare te ajuta sa intri in mintea unui reprezentant al sexului opus. Poate ca iti va spune fara sa vrea si ce greseli ai facut tu pana atunci. In acelasi timp verifici cat de sincer pare intr-o discutie si cat vrea sa te maguleasca din dorinta de a te impresiona.Care este cel mai ciudat lucru legat de tine?Inainteaza incet, dar cu pasi siguri spre mintea barbatului de langa tine. Cat este dispus sa marturiseasca despre el si cum sta la capitolul vocabular? Un barbat inteligent nu este unul care da exemple din carti, ci unul care este in stare sa ofere raspunsuri pe masura la intrebarile tale.Care au fost momentele care ti-au schimbat viata complet?Trecutul lui poate sa devina ca o carte deschisa pentru tine. Arata-i ca iti pasa de el, ca esti o persoana cu care poate sa poarte discutii interesante si cu siguranta ii vei atrage atentia intr-un sens bun.Adreseaza intrebarile cu tact, fara sa para ca il interoghezi sau ca il critici pentru modul in care gandeste. Nu incerca sa ii schimbi mentalitatea si nu te arunca in dueluri verbale, pentru ca nu este cea mai potrivita atitudine pentru o prima intalnire. Apeleaza la aceste intrebari inteligente la urmatoarea prima intalnire pe care o vei avea si fara nicio indoiala vei lasa in urma ta o impresie extrem de placuta. Cine stie? Poate chiar il vei cuceri pe deplin pe cel cu care te intalnesti.(sursa:www.divahair.ro)