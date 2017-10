Interzis minorilor! SEX PE PLAJĂ! Tineri surprinşi în mijlocul unei PARTIDE DE AMOR în MAMAIA!

Interzis minorilor! SEX PE PLAJĂ! Tineri surprinși în mijlocul unei PARTIDE DE AMOR în MAMAIA!

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un cuplu a fost surprins în plină zi în timpul unei partide de sex într-unul dintre baldachinele de pe plaja din Mamaia. Cei doi tineri au păstrat o parte din haine pe ei, dar au omis sa traga complet perdelele baldachinului. Câțiva turiști au surprins momentul fierbinte , iar unul dintre aceștia a filmat scena și a trimis-o publicației cancan.ro Amorezii par să ignore faptul că sunt într-un loc public și prin zonă pot trece copii sau polițiști. Cei doi nu se grăbesc și savurează pe îndelete momentul lor de intimidate. Iulian Dode, seful politiei Mamaia, a declarat pentru cancan.ro ca oamenii lui sunt pe plaja pentru a feri turistii de vanzatori ambulanti si a preveni furturile, dar ca nu se pot pune in calea dragostei. "Avem oameni in civil care fac patrule, dar n-o sa facem acum vanatoare de persoane care se iau de gat sau se pupa pe plaja.."Primarul Constanței, Radu Mazare, este un model când vine vorba de aventuri și distracție. Cu toate acestea, când aude de sex pe plajă în plină zi, în Mamaia, are o rezervă. El a declarat, pentru cancan.ro, ca toate trebuie sa aibă o limită...