Internetul, principala sursă de recrutare a angajaţilor

Internetul, principala sursă de recrutare a angajaților

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă există un domeniu în care putem vorbi fără exagerare despre evoluția internetului, acesta este cel al recrutării. În câțiva ani internetul a devenit o sursă sigură de locuri de muncă.Cel puțin o companie din două a recurs la ajutorul internetului pentru a găsi persoanele potrivite pentru nevoile companiei. Prin urmare, companiile se confruntă cu o nouă problemă, gestionarea fluxului de aplicații. În situația actuală cererea și oferta sunt favorabile pentru companii.În primul rând, recrutarea prin intermediul internetului poate furniza un număr mare de angajați, iar un al doilea atu important sunt costurile alocate pentru procesul de recrutare. Al treilea argument important este faptul că internetul crește semnificativ viteza de procesare a cererilor de angajare.Cu toate acestea, recrutarea pe internet are și unele limitări, nefiind accesibilă tuturor categoriilor de salariați. Tinerii absolvenți și cadrele de conducere sunt supra-prezente pe site-urile de recrutare. Prima regulă pentru a atrage candidații pe site-ul companiei: nu este suficientă publicarea anunțurilor de angajare. Compania trebuie să lucreze pentru a îmbunătăți reputația și imaginea site-ului.Atunci când o companie nu are o reputație suficient de mare pentru a atrage trafic pe site-ul său, aceasta poate utiliza site-urile de locuri de muncă generale sau specializate pentru recrutarea pe internet. Există un risc cu care se confruntă companiile în trierea în mod eficient a candidaturilor, deoarece sunt copleșite de numărul de candidaturi primite.Pentru procesarea cererilor în mod dinamic, companiile trebuie să beneficieze de un software eficient care să le ajute în selecția candidaturilor. Când optează pentru recrutarea online, candidații trebuie să completeze un formular care joacă un rol de filtru și are rolul de a verifica dacă profilul candidaților este adecvat cu poziția oferită de companie.În ultima perioadă recrutarea pe internet a înregistrat o creștere spectaculoasă, devenind cea mai importantă modalitate de recrutare, angajatorii preferând să posteze anunțuri de angajare pe site-urile de recrutare sau pe propriile site-uri de prezentare.(sursa: www.recrutam.ro)