Internetul, încetinit de cel mai mare atac cibernetic din istorie

Ştire online publicată Luni, 01 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Viteza Internetului la nivel global a fost afectată de curând de un atac cibernetic. Amploarea sa a depășit cele mai mari atacuri cunoscute până acum și a pus pe gânduri mulți experți. Mai mult, cel puțin cinci agenții guvernamentale ale unor țări investighează aceste atacuri.Totul a plecat de la o dispută între un grup ce luptă împotriva spam-ului și o firmă de hosting. Ca și în alte cazuri, metoda de atac folosită a fost DDoS (Distributed Denial of Service), ce inundă serverele țintă cu o cantitate imensă de cereri pentru a le supraîncărca și a le face să cedeze.Cele două tabereJucătorii principali ai atacului au fost grupul anti-spam Spamhaus, cu sedii în Londra și Geneva, și compania de hosting Cyberbunker din Olanda. Spamhaus actualizează o bază de date cu servere din întreaga lume, folosite pentru spam sau alte activități ilegale și le blochează. Cyberbunker susține că va oferi servicii de hosting sigure pentru oricine, atâta timp cât pe servere nu sunt puse materiale utile pentru teroriști și pornografie infantilă. Vă puteți imagina singuri ce tensiuni pot apărea între aceste două grupuri.De curând, Spamhaus a blocat câteva servere deținute de Cyberbunker și con-flictul a fost astfel declanșat. Un reprezentant al Cyberbunker a susținut că Spamhaus face un abuz de putere și nu ar trebui să decidă ce poate fi postat sau nu pe Internet. După această afirmație, cei de la Spamhaus au fost ținta unor atacuri de tip DDoS din partea Cyberbunker și a unor grupări de terorism cibernetic din Rusia și Estul Europei.Cât de puternic a fost ataculCum a afectat acest atac Internetul per ansamblu? Serverele țintă au fost cele DNS (Domain Name System). Acestea fac legătura între denumirea site-ului (www.go4it.ro) și adresa IP fizică (de tip 111.111.111.111) unde se găsește informația de pe site. Hacker-ii au trimis cereri către aceste servere DNS, cereri ce păreau să vină din partea Spamhaus.Astfel, serverele Spamhaus au fost inundate de răspunsuri nesolicitate. Ele au rezistat datorită experienței inginerilor de-acolo. Viteza cu care serverele DNS răspundeau la alte cereri justificate a scăzut. Atacurile au atins viteze de trafic de până la 300 Gbps. Conform celor de la Spamhaus, un atac de 50 Gbps ar pune la pământ infrastructura unei bănci mari.Pentru a diminua din forța atacului, mai multe companii in-ternaționale și-au pus la dispoziție resursele pentru a prelua din traficul acela imens. Printre acestea s-a numărat și Google. Serverele Spamhaus au reușit să su-praviețuiască deoarece sunt distribuite în multe locații de pe glob.Partea tristă este că aceste atacuri vor deveni din ce în ce mai frecvente. Spammer-ii și grupurile implicate în criminalitate cibernetică sunt foarte interesați să lovească rețeaua de servere DNS pentru a-și desfășura nestingheriți activitățile. Din cauza lor, utilizatorii de rând vor fi afectați.