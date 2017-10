Interdicţie ignorată de iubitorii de aventură

Interdicție ignorată de iubitorii de aventură

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Spectacolul oferit de valurile imense i-a făcut pe turiștii aventurieri și chiar inconștienți să ignore pericolul și să se avânte în larg, neluând în seamă avertizările salvamarilor. Din cauza condițiilor atmosferice, aceștia au fost nevoiți să arboreze pe plajă steagul roșu, semn al interdicției de îmbăiere. „Atunci când se ridică steagul roșu oamenii nu au voie să intre deloc în apă, cu atât mai mult să se îndepărteze de mal. Dar ei nu ascultă, îi fluierăm, însă se fac că nu ne aud. Nu avem ce să le facem, nu putem să-i ținem cu forța pe mal, doar îi supraveghem și nu-i lăsăm să se ducă prea departe. Inconștiența îi poate costa. Azi-dimineață la ora 4 am fost chemat să scot un tânăr de 18 ani care s-a aruncat în mare deși consumase băuturi alcoolice. Din păcate, nu am mai putut face nimic pentru el. Era deja mort când am ajuns", ne-a declarat, printre fluierături, salvamarul Adrian Gabriel Bălan, de pe plaja Eforie Sud. Interdicția de a intra în apă rămâne valabilă atâta timp cât marea va fi agitată și vântul puternic, existând astfel pericolul de înec. Daniela IVANCIU