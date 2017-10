Întâlnirile pe net: cum să eviţi persoana nepotrivită

Întâlnirile pe net: cum să eviți persoana nepotrivită

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Întâlnirile pe net sunt mereu surprinzătoare: deși crezi că știi la ce să te aștepți când îl/o întâlnești pentru prima oară, surprizele nu sunt deloc puține. Și nu întotdeauna sunt plăcute, dimpotrivă. Așa că mai bine îți faci temele de acasă și vei fi mult mai bine pregătit pentru ceea ce urmează. Iată care sunt lucrurile pe care este bine să le cauți în profilul lui/ei astfel încât să nu te întâlnești cu persoana nepotrivită:1. Este interesat/ă în mod excesiv de modul în care arăți. Sigur, toți oamenii doresc să găsească pe cineva de care să fie atrași, însă unele persoane exagerează din acest punct de vedere. Dacă acestor persoane nu pare să le pese prea mult de personalitatea și caracterul posibililor parteneri, atunci își doresc un trofeu cu care să se mândrească, o/un femeie/bărbat lipsit de substanță.2. Nu spun ce au de oferit. Profilul unui/unei bărbat/femei n-ar trebui să conțină doar ceea ce el/ea dorește de la un posibil/ă partener/ă, ar trebui să spună și ceea ce el/ea aduce într-o relație. Fără a fi arogant/ă sau superficial/ă ar trebui să poată explica de ce este o partidă bună. Dacă nu spune nimic despre el/ea atunci s-ar putea să ceară foarte multe și să ofere prea puține.3. Pare că este o persoană care vrea să dețină controlul. Dacă folosește cuvinte de genul „trebuie să ai/fii” sau „nu voi permite să” în detaliile despre cum ar trebui să fie partenerul/a ar fi bine să-l scoți din lista ta de posibile întâlniri. Își dorește pe cineva care să facă doar ce vrea el/ea, când vrea el/ea.4. Are pasiuni plictisitoare. Nu e neapărat rău să fii plictisitor, multe persoane „neinteresante” sunt chiar drăguțe, însă ar trebui să te aștepți că persoana pe care o vei întâlni să nu fie tocmai ce-ți dorești. Când printre pasiunile posibilului/ei partener/a se numără filmele și luarea cinei în oraș, este clar că nu are nici o pasiune originală sau interesantă.5. Oferă indicii sexuale în propriul profil. Unii bărbați și unele femei intră pe site-urile de matrimoniale pentru a se distra sau din plictiseală. Nu este nimic rău în asta și nimeni n-ar trebui judecat pentru acest mod de petrecere a timpului. Însă dacă scopul tău este să-ți găsești jumătatea, ai grijă la bărbații/femeile în ale căror profile vezi că sunt în căutarea unei persoane „bun/ă la pat” sau „lipsit/ă de inhibiții”.6. Profilul său conține o mulțime de clișee. Când un bărbat/femeie spune că are „inima tânără”, „corp ca la 25 de ani”, „văd mereu partea plină a păharului”, poți paria că de fapt este exact invers. Dacă chiar este așa atunci nu va simți nevoia să le proclame.7. Oferă detalii despre relațiile trecute. Un bărbat sau femeie care oferă detalii despre relațiile trecute poate fi văzut ca un fanfaron care vine la prima întâlnire împreună cu ex-ul. Acesta este un semn că nu a depășit total ceea ce s-a întâmplat în trecut și, în același timp, dezvăluie modul în care vede el/ea femeile/bărbații în general. (Sursa: www.sfatulparintilor.ro)