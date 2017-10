Insula Tenerife: Trebuie să o vezi măcar o dată în viaţă!

Insula Tenerife: Trebuie să o vezi măcar o dată în viață!

Tenerife este cea mai mare insulă din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, aparținând Spaniei. Este al doilea oraș ca număr de locuitori, având 152.222 de suflete.Insula Tenerife trebuie vizitată măcar o dată în viață. Ea este cunoscută la nivel internațional pentru Carnavalul Santa Cruz de Tenerife considerat al doilea ca mărime din lume și declarat petrecere de interes turistic internațional. De asemenea, insula posedă o arhitectură variată, de la cea colonială, până la adevărate monumente de arhitectură contemporană, cum este edificiul Auditoriului din Tenerife. Tenerife este cunoscută și ca o destinație turistică majoră a Spaniei, primind anual peste cinci milioane de turiști.Obiective pe care nu trebuie să le scapi din vedereTeide este cel mai înalt vârf din Spania și din oricare insulă din Oceanul Atlantic. Este al treilea vulcan de pe Pământ de la baza lui, după vulcanii Mauna Loa și Mauna Kea, amândoi situați în insula Hawaii.Masivul Anaga (Macizo de Anaga), aflat în capătul de nord-est al insulei, cu aspect neregulat și accidentat, are, în general, înălțimi modeste, Cruz de Taborno atinge înălțimea de 1.024 m. Cu timpul (5,7 mil. de ani) materialul său s-a erodat profund făcând loc unei dense rețele de diguri, un mare număr de trepte și abrupte tăieturi verticale pe coasta Anagan care merită să fie privite.Masivul Adeje (Macizo Adeje) se află în partea de sud a insulei. Principalul său reper este Roque del Conde (Piatra Contelui) cu înălțimea de 1001 m.Văile sunt o altă caracteristică marcantă și de o mare frumusețe a insulei. Cele mai importante sunt Valle de La Orotava si Valle de Guimar ambele formare de marea cantitate de sedimente ce au alunecat în mare, creând depresiuni în teren. Coastele din Tenerife sunt, în general, înalte și abrupte, mai ales în nordul insulei. Cu toate acestea insula are și 67 km de plaje, una dintre cele mai frumoase fiind El Medano. Pe coasta de nord sunt mai frecvente plajele de stâncă cu nisip negru, în timp ce pe coastele de sud și sud-vest sunt plaje tipice cu nisip fin și curat, cu tonalități luminoase.Tenerife este cunoscută în lume ca „Insula eternei primă-veri” (Isla de la Eterna Prima-vera). Insula, fiind la latitudinea Deșertului Sahara, se bucură de o climă caldă pe tot parcursul anului cu o medie de 20°-22°C iarna și 26°-28°C vara. Zona cunoscută ca Costa de Adeje (Los Americas-Los Cristianos) are multe locații de clasă mondială și oportunități de relaxare lângă mare și plaje, precum centre de cumpărături, terenuri de golf, restaurante, parcuri acvatice, parcuri zoologice și teatre sau săli de congres.În luxuriantul și verdele nord principalul stabiliment turistic este Puerto de la Cruz. Orășelul a păstrat farmecul vechiului port combinat cu influențe nord-europene.„Dacă vrei să ajungi în Tenerife, cea mai mare cheltuială o vei avea cu biletul de avion, căci prețurile încep de la 500 euro, dacă nu ești intempestiv și îți iei biletul din timp, iar dacă ești adeptul aventurii și vrei să pleci «poimânie», vei scoate din buzunar între 900 - 100 de euro. Avantajul este că ai cursă directă până în Tenerife.De asemenea, trebuie menționat că unele agenții oferă și pachete turistice care includ și cazarea, fiind mai convenabil, ajungând astfel la 1200 de euro cu tot cu bilet, cazare și mic dejun”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Iancu, agent ticketing.