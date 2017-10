Specialiștii de la Sanatoriul Balnear Mangalia:

„Înotul, cel mai indicat sport pentru copii”

Medicii specialiști spun că sportul este foarte important pentru sănătate copiilor, însă tipul de sport practicat trebuie să fie ales în funcție de eventualele probleme de sănătate ale copilului. De exemplu, dacă cel mic are probleme cu coloana vertebrală (scolioză, cifoză), înotul este alegerea corectă, spun medicii, deoarece îi întărește mușchii, iar deformarea poate fi corectată. „Înotul pune la lucru toată musculatura și are efecte terapeutice pentru persoanele cu scolioză și cifoză. Alte activități fizice recomandate sunt ciclismul și vâslitul, dar și plimbările în aer liber, acestea din urma relaxând mușchii dorsali. Copiii care au probleme de sănătate ale coloanei vertebrale nu au voie să joace fotbal, să facă sărituri sau să joace tenis, sporturi care implică mișcări și răsuciri bruște și solicită partea de jos a coloanei”, explică medicii specialiști de la SBRM.Dacă este cazul, trebuie să se elimine sporturile și jocurile „asimetrice” (tenisul, tenisul de masă, alergarea cu trotineta, aruncările din atletism sau chiar săriturile etc.), explică dr. Magdalena Dumitrescu, specialist recuperare, director medical al SBRM și să se încurajeze practicarea sporturilor simetrice (înot, volei, atletism, baschet).Înotul este un sport extraordinar, deoarece nu suprasolicită articulațiile și întărește musculatura. Acest sport nu este indicat doar copiilor, ci și adulților care au probleme ale coloanei vertebrale. Întărirea musculaturii cu ajutorul înotului face ca durerea să dispară ca prin minune.