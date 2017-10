Înghesuială la Internetics 2007

Peste 360 de lucrări au fost înscrise de către agenții de web design, agenții de interactiv, publisheri, dar și freelanceri în competițiile Internetics de anul acesta, informează un comunicat remis smartfinancial.ro. În cadrul festivalului Internetics au loc în fiecare an trei competiții: Web Space, Web Promo și Web Graphic. Cele mai disputate secțiuni din concursul de anul acesta sunt Web Space - Servicii Online - Magazine Online și Web Promo - Site-uri de promovare - Produse de consum rapid. „Internetics a acordat de-a lungul anilor multe premii bine meritate deopotrivă de către agențiile care le-au câștigat, dar și de către clienții care le-au aprobat. Din această perspectivă, aș spune că Internetics este principalul susținător mediatic al industriei online", a declarat Ana Maria Bogdan, e-Business Consultant Independent și președinte al juriului Web Space. În cadrul fiecărei categorii din toate competițiile se va acorda câte un premiu pe secțiune, denumit „Internetics Icon". Pentru fiecare competiție în parte se va acorda un premiu „Best of Show", în cadrul competiției respective. Acest premiu va fi un premiu special acordat de juriu, fără a avea la bază punctajul obținut în cadrul competițiilor. În ceea ce privește competiția Web Space, pe baza punctajului obținut în secțiunile de concurs, se va decerna premiul „Publisherul Anului". În cadrul Web Promo, tot pe baza punctelor acumulate în secțiunile acestei competiții, va fi desemnată „Agenția anului". Jurizarea lucrărilor înscrise în concurs va avea loc în perioada 9 - 26 octombrie, câștigătorii urmând să fie anunțați în cadrul Galei de Premiere care va avea loc în data de 1 noiembrie.