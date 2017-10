Înfrăţire între Agigea şi Cifteler

Înfrățire între Agigea și Cifteler

O delegație a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din Ro-mânia, condusă de președintele Amet Varol, s-a întors în urmă cu doar câteva zile din Turcia. Vizita a fost prilejuită de semnarea unui protocol de înfrățire între localitatea constănțeană Agigea și cea tur-cească Çifteler, de lângă Eskișehir. Implicarea tătarilor în această acțiune de înfrățire între cele două localități nu este deloc întâmplătoare. Provincia Eskișehir este recunoscută drept una locuită de o populație numeroasă de etnie tătară, iar relațiile dintre comunitatea tătară din România și cei din partea centrală a Anatoliei datează de ani buni și se concretizează an de an în participări laolaltă la diferite manifestări internaționale cultural - artistice iar acum și administrative. Potrivit președintelui UDTTMR, în cadrul vizitei, membrii delegației din România s-au întâlnit și cu reprezentanți ai Camerei de Comerț din Eskișehir, purtându-se astfel discuții cu oameni de afaceri din zonă în vederea dezvoltării unor investiții în județul Constanța. Pentru a duce la îndeplinire misiunea pentru care delegația a pornit săptămâna trecută spre Turcia, reprezentanții UDTTMR au fost însoțiți și de primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, care îi va aștepta acum în vizită pe „frații” din Çifteler. Primarul constănțean speră ca, până la începutul lunii martie, când ar trebui să îi primească pe oaspeții din Turcia, să finalizeze și lucrările la geamia din satul Lazu, pentru ca inaugurarea să se facă într-un cadru festiv, în prezența musafirilor. „A fost o experiență foarte interesantă vizita la Çifteler pentru că am constatat că, spre deosebire de noi, acolo sunt foarte mulți întreprinzători încurajați să facă afaceri. În aceste condiții, nu mă mai surprinde că pe 2010 Turcia a avut o creștere economică de 8,5%”, a declarat primarul Cristian Cîrjaliu.