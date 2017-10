Infecţiile urechii la copil nu ar trebui tratate cu antibiotice

Infecțiile urechii la copil nu ar trebui tratate cu antibiotice

Atunci când copilul ne anunță pe o voce plângăcioasă că îl doare urechea, ne gândim imediat la o infecție, sunăm doctorul, programăm o vizită și ne așteptăm la o rețetă cu antibiotice. Așa a fost ritualul până acum. Dar se pare că situația începe să se schimbe. Cercetătorii americani au descoperit că antibioticele administrate în cazul infecțiilor la urechi fac mai mult rău decât bine. „Până nu de mult tratam infecțiile la urechi după diagnostic. Primul gând era atunci să reducem simptomele cât mai rapid, apoi a devenit din ce în ce mai evident că mulți copii care nu erau tratați cu antibiotice se făceau bine și în lipsa acestor medicamente, fără să dezvolte complicații“, spune dr. David Tunkel, președintele comitetului American Academy of Otolaryngology. Ca rezultat al acestei descoperiri, a început o campanie de încurajare a pediatrilor să meargă mai mult pe observare medicală. Acest lucru înseamnă că micuții de la doi ani în sus care nu au și alte afecțiuni pot fi ținuți sub observație o scurtă perioadă de timp, înainte să le fie administrate antibiotice. O boală banală și frecventă Infecțiile la urechi sunt printre cele mai obișnuite boli ale copilăriei. Estimându-se că trei din patru copii fac măcar o infecție la ureche înainte de a împlini patru ani. De obicei infecția se localizează în urechea medie și se numește otită medie. În cazuri ceva mai rare apare și otita medie cu secreții atunci când se acumulează lichid în spatele timpanului. De cele mai multe ori însă, infecțiile la urechi se vindecă de la sine. Un alt pediatru, dr. Richard Rosenfeld precizează că „observarea pacientului înseamnă altceva decât neadministrarea niciunui tratament”. „Atunci când se recomandă ținerea sub observație a pacientului înainte de medicație, medicii trebuie să le ofere părinților, înainte de a-i trimite acasă, o rețetă în caz de urgență, pe care să o aibă la îndemână în cazul în care starea copilului se înrăutățește”, precizează dr. Rosenfeld. Părinții trebuie să-l întrebe pe doctor detalii foarte clare despre cât și în ce constă ținerea sub observație, care, în mod normal, ar trebui să dureze de la o zi până la trei zile. Totuși, atenția trebuie să se îndrepte spre înlăturarea durerii. „Însă ținerea sub observație nu este recomandată pentru toți copiii, chiar dacă sunt sănătoși și au peste doi ani”, este de părere dr. Tunkel. De exemplu, un copil care face febră peste 38,5 grade Celsius ar trebui să primească imediat tratament cu antibiotice. „Nu vrem să interzicem antibioticele la copii. Se dorește doar să se tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește rezistența la antibiotice care poate apărea atunci când sunt utilizate în exces”, adaugă medicul american. Ibuprofen în locul acetaminofenului De asemenea, un studiu prezentat recent în revista britanică BMJ arată că infecțiile la urechi recidivează mult mai des la copiii care au fost tratați cu antibiotice. În primii trei ani după ce a urmat un tratament împotriva otitei, 63 la sută dintre copiii care au primit antibiotice pe bază de amoxicilină au prezentat recidive la infecții, în comparație cu 43 la sută din cei care nu au fost tratați cu antibiotice. „Părinții încep să se obișnuiască cu ideea că antibioticele nu ar trebui să fie prima alegere”, precizează Tunkel. În schimb, trebuie să se acorde maximă atenție controlului durerii pentru ca micuțul să nu sufere. Pentru calmarea durerilor, dr. Rosenfeld recomandă analgezi-cele pe bază de ibuprofen în detrimentul celor pe bază de acetaminofen, deoarece efectul lor durează mai mult. „Dacă scopul dumneavoastră este să-l faceți pe copil să doarmă liniștit peste noapte, veți reuși acest lucru mai bine folosind ibuprofen în locul acetaminofenului”, adaugă pediatrul. Picăturile de urechi anestezice care, de obicei, necesită prescripție medicală, pot ajuta, dar nu calmează un timp prea lung. Iar practica de a pune comprese calde în exteriorul urechii nu poate face rău, deși nu s-a dovedit științific că ar avea vreun efect. Se pregătește un nou vaccin Într-o bună zi, cu siguranță, copiii vor putea fi vaccinați și împotriva infecțiilor la urechi. Cercetătorii lucrează intens pentru a dezvolta un astfel de vaccin și testează diferite moduri de administrare, inclusiv acela de a fi aplicat pe piele în locul clasicei înțepături.