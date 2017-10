Industria de shipping pune vele solare pe nave

Marile porturi ale lumii setează un nou trend în materie de shipping, la care și Constanța ar putea să adere – transportul ecologic. Startul mișcării „verzi” s-a produs în Australia, unde firma Solar Sailor a introdus pe piață un nou tip de velă, acoperită cu panouri solare, care poate fi întoarsă în funcție de direcția luminii. Compania australiană va livra patru feriboturi alimentate cu energie regenerabilă către administrația portului din Hong Kong, al doilea port din lume. În luna ianuarie, și porturile Shanghai și San Francisco vor adopta această tehnologie. „Am început proiectul în 1999, când barilul de petrol costa 10 dolari, nimeni nu auzise de mașini-hibrid și lumea nu era educată în privința încălzirii globale. Acum, când barilul de petrol costă 73 dolari, tehnologiile verzi sunt mai viabile ca niciodată, din punct de vedere financiar”, spune Robert Dane, directorul general al Solar Sailor, citat de CNN. În ciuda acestor progrese, feriboturile nu au decât o cotă mică din poluarea totală a industriei de shipping, care cauzează, potrivit cifrelor oficiale, circa 60.000 de victime pe an. Cei mai mari poluatori sunt tancurile petroliere și portcontainerele, care transportă circa 80% din mărfurile planetei. De aceea, Solar Sailor se concentrează acum pe marii poluatori, care folosesc cantități uriașe de combustibil și elimină în apă noxe extrem de periculoase, ca dioxidul de sulf. Cea mai mare companie de shipping din China, Cosco, negociază acum cu Solar Sailor un contract prin care firma australiană va echipa cu vele solare cele mai mari tancuri petroliere ale chine-zilor. „Nu ar fi o premieră, însă ar fi startul unui trend pe care îl vor urma tot mai multe companii de profil și porturi maritime și oceanice. La începutul acestui an, compania de shipping NYK Line a lansat la apă o navă de transport alimentată parțial cu panouri solare și turbine eoliene”, mai spune Robert Dane. Primele tancuri petroliere solare, peste 20 de ani Există însă și specialiști care sunt de părere că un tanc petrolier alimentat numai cu energie solară nu va fi disponibil pentru încă minimum 20 de ani. „O navă mare are nevoie de foarte, foarte multă putere, iar tehnologia perfectă nu este încă disponibilă. Pentru panourile solare ai nevoie de și mai mult spațiu, în care să poți stoca bateriile colectoare. Pentru încă două decenii, cel puțin, combustibilii fosili vor rămâne principala sursă de energie”, a declarat Nikolaos Kirtatos, directorul laboratorului de inginerie marină din cadrul Universității Tehnice Naționale din Atena (Grecia). În mod tradițional, industria de shipping s-a adaptat mai greu la noile tehnologii verzi, la fel ca segmentul aviației. Motivul – statele trec cu vederea poluarea cauzată de vapoare și avioane, întrucât aceasta se produce în afara granițelor și nu apare în bilanțurile realizate la final de an. Potrivit spuselor lui James Corbett, de la universitatea din Delaware (SUA), situația se schimbă, odată cu ridicarea stan-dardelor de protecție a mediului, cu creșterea prețului petrolului și regulile mai stricte implementate de Organizația Maritimă Internațională: „Dacă industria de shipping nu ia măsuri pentru reducerea poluării, numărul anual al morților premature ar putea ajunge la 87.000, în 2012. Mai sunt multe de făcut, inclusiv schimbarea designului navelor, pentru a reduce consumul”. Cum să conduci o navă în mod ecologic În această săptămână are loc la Copenhaga (Danemarca) o conferință privind schimbările climatice, sub egida Națiunilor Unite, iar reprezentanții industriei de shipping se așteaptă să fie anunțate taxe noi pe combustibilul folosit de nave. Maersk, una dintre cele mai mari companii de shipping din lume, a anunțat că este de acord cu reguli mai aspre în acest segment. „Noi lucrăm intens la schimbarea designului navelor, pentru a reduce consumul și a evita dezastre pe mare, cauzate de poluările accidentale”, a declarat Soren Stig Nielsen, oficial Maersk. Compania a lansat recent tancuri petroliere cu bordaj dublu, care asigură o protecție crescută la poluarea involuntară. „Nu este suficient să construiești astfel de nave. Trebuie să le și operezi într-un mod ecologic. Spre exemplu, dacă navele ar circula la o viteză de două ori mai mică, ar economisi foarte mult petrol și ar reduce enorm costurile de operare”, mai spune reprezentantul Maersk. Compania s-a angajat să reducă emisiile de CO2 cu 20%, până în 2012 și va colabora cu Solar Sailor, pentru a vedea cum poate integra energia solară în designul navelor.