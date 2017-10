INCREDIBIL! Un tată i-a tatuat copilului de trei ani două litere pe umăr

Joi, 07 Aprilie 2011

Eugene ‘Stonner' Ashley, în vârstă de 26 de ani, nu mai are voie să își vadă fiul de trei ani după ce i-a tatuat acestuia literele D.B (Daddy's boy) pe umăr, informează Can Can. Bărbatul din Georgia le-a spus autorităților că era beat atunci când a recurs la acest gest. Tatuajul a fost descoperit de asistenții sociali care au mers la locuința bărbatului, după ce mai multe persoane s-au plâns de condițiile în care trăiește băiețelul. Mama micuțului a povestit cum a descoperit că fiul său are un tatuaj. "Fiul meu a alergat la mine și mi-a spus: 'Mami, am un tatuaj'. Atunci am întrebat: 'Da? și se spală?', moment în care el mi-a spus 'Nu, este real'. Nu există nicio scuză pentru ce a făcut. Așa ceva nu se face, nu se tatuează un copil de trei ani. Îmi doresc să nu fi făcut așa ceva" a povestit Amy Ashley.