Incită-ţi iubitul cu o repriză de striptease

Incită-ți iubitul cu o repriză de striptease

Ştire online publicată Vineri, 07 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Striptease-ul este mai mult decât un dans lasciv, este un act artistic incitant, care presupune coregrafie, imaginație, creativitate și multă dezinvoltură. Striptease-ul sau arta dezbrăcării își are originea în Babilonul Antic cu trăsături burlești, combinații și efecte seducătoare și deseori teatrale.De ce striptease? Pentru că este una dintre cele mai puternice fantezii ale bărbaților, pentru că este calea cea mai sigură pentru o partidă de sex reușită, un răsfăț și o plăcere comună și cea mai bună modalitate de a scăpa de inhibiții și de a-ți recăpăta încrederea în tine.Striptease-ul este un spectacol și, ca orice spectacol, are nevoie de implicare, dorință și antrenament. Totul trebuie să fie perfect. Ceea ce urmează…Pregătirea. Pentru că este vorba de o seară specială, apelează la toate trucurile de beauty din dotare și transformă-te într-o femeie irezistibilă. Coafat, epilat, gomaj, masaj, hidratarea pielii, machiaj… toate trebuie bifate! Odată aranjată, întoarce-ți atenția către alegerea outfitului și a accesoriilor. Poți opta pentru corsete, desuuri gen plasă, portjartiere sau alte costumații fanteziste, gen asistentă sexy, cameristă, profesoară sau sexy-polițistă.Accesoriile opulente te vor pune în valoare odată ce ai rămas goală… Optează pentru pantofi cu toc, un parfum seducător, mânuși negre lungi, un colier cu perle sau o mască sexy cu pene. În ceea ce privește make-up-ul, rujul roșu și tușul negru sunt soluția salvatoare, pentru un look seducător.Atitudinea. Elementele de bază ale acestui act artistic sunt: mișcarea, înfățișarea și atitudinea. O femeie sexy este o femeie cu atitudine și încredere în propria persoană. Încrederea în puterea sexuală, sex-appeal-ul, siguranța mișcărilor, privirea irezistibilă și pasiunea vor reuși să-i transmită dorință partenerului tău. Uită de complexe, lasă-ți imaginația să zburde, păstrează contactul vizual și bucura-te de privirile lui excitate.Decorul. Orice spectacol presupune un scenariu! Transformă intimitatea dormitorului într-un cadru incitant, creat special pentru o partidă de amor incendiară. Optează pentru o sursă de lumină potrivită, folosește lumânări parfumate, ciocolată sau frișcă și o șampanie aromată. Un scaun, o umbrelă pe post de bară sau o eșarfă vor condimenta întreaga scenă. Stai cât mai aproape de el, folosește-te în permanență de mâini, mișcă-te lasciv și atinge-i delicat corpul. Lasă-ți corpul să preia controlul și pregătește-te să îi oferi iubitului tău un spectacol cât mai fierbinte, care să-l scoată din minți de plăcere. În final, „invită-l” la nivelul următor!(sursa: www.tonica.ro)