Evenimentul verii în Vamă

Începe nebunia Stufstock!

r Duminică, în Vama Veche, se dă startul unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale verii: Festivalul Stufstock, ajuns la ediția cu numărul nouă și care se va desfășura în perioada 21-28 august. Festivalul își păstrează, și anul acesta, după experimentul reușit din 2010, caracterul de eveniment cultural complex. Pe lângă concertele de muzică rock, atât de așteptate de mii de fani, Stufstock înseamnă și proiecții de filme, piese de teatru și workshop-uri de muzică și fotografie. Workshop-urile și lecțiile deschise de muzică (chitară, bass, tobe, claviaturi, voce) au loc pe scena mică și sunt susținute de RockSchool din București. Activitățile vor avea loc zilnic, cu începere la ora 11.00, culmi-nând seara, cu recitaluri susținute de trupele RockSchool. Iată și programul primelor două zile ale festivalului. Duminică, 21 august, are loc workshop-ul de fotografie „Vama sub lumini de Oscar”. La prima ediție de anul trecut, timp de șapte zile, de la primele ore ale dimineții și până târziu în noapte, participanții au avut ocazia de a lucra cu cel mai bun echipament, au luat parte la cursuri teoretice și la sesiuni hands-on, precum și la vernisaje. De asemenea, la restaurantul Corsarul, toți curioșii pot urmări, începând cu ora 20.30, piesa de teatru „Sunt un orb”, în regia și interpretarea lui Horațiu Mălăele. La ora 22.00, veste bună pentru iubitorii de film: începe și retrospectiva IIFF - Iași International Film Festival („The Runaways”, „Idioma impossibile”, „Street days”, „Black”, „Tom catkin’s blues”). Luni, 22 august, este ziua RockSchool. Iată și programul: 11.00 - 13.00: Graduation day chitară, cu elevi RockSchool; 15.30 - 16.15: Lecție deschisă chitară; 16.15 - 17.00: Lecție deschisă tobe; 17.00 - 17.45: Lecție deschisă bass; 17.45 - 19.00: Workshop chitară; 19.00 - 23.00: Concert trupe RockSchool. Înscrierile la lecțiile deschise se fac între orele 11.00 - 14.30. Filmstock-ul începe la ora 22.00, o seară a filmelor ungurești („Valsul morții”, „Poligamy”, „Sinucidere intimă”, „Picaj”), imediat după o porție bună de teatru, „Visul” - după „Visul unei nopți de vară”, de William Shakespeare, în regia lui Marius Galea. Spectacolul începe la ora 20.30, la restaurantul Corsarul. Pe lângă aceste activități, continuă și cele dedicate fotografiei, din cadrul secțiunii „Vama sub lumini de Oscar”. Cu programul complet al săptămânii viitoare, revenim în următoarele zile.