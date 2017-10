Începe nebunia Liberty Parade 2011!

Se anunță un week-end încins rău pe litoral! Zeci de mii de români sunt așteptați la cea mai tare petrecere a verii, Liberty Parade, un mega eveniment dedicat muzicii house. Ca în fiecare an, caravana camioanelor cu DJ-i care mixează live, cu animatori și multe fluiere, va porni din stațiunea Olimp (Olimp - Neptun - Jupiter - Cap Aurora - Venus - Saturn) la ora 16.00. Pentru cei care încă nu au aflat, Liberty Parade are loc pe plaja dintre Venus și Saturn, iar intrarea este liberă însă, atenție, doar pentru persoanele peste 18 ani. Cu zece ediții la activ, eveni-mentul a devenit cel mai mare fenomen house din țara noastră, așa că nu-l ratați, dacă sunteți fani ai genului.Locul de întâlnire, în Constanța, pentru cei care vor să plece în gașcă, este zona din fața Gării, între orele 13.00 - 14.00 și la ora 19.30. Nici locația și nici orele nu au fost stabilite de organizatori, ci de cei care urmează să participe la eveniment.Sharam, invitat specialȘi anul acesta Liberty Parade se poate lăuda cu participarea multor DJ de renume: DJ Optick, DJ Allen, Vali Bărbulescu, Christian Green, DJ Andi, Liviu Hodor, Adrian Eftimie, Vika Jigulina, NTFO, DJ Raoul, Cristi Stanciu, Rhadow, Proof, DJ Dark, Cristian Kruger, Claudio Cristo, Bogdan Popoviciu & DJ Xander și Mahony.Invitatul special al ediției 2011 a Liberty Parade este Sharam (pe numele său real Sharam Tayebi), DJ, producător și director de label. A făcut parte din Deep Dish alături de Ali „Dubfire“ Shirazinia. A câștigat și un premiu Grammy.Vali Bărbulescu, MC-ul acestui evenimentVali Bărbulescu, cel mai cunoscut DJ român, va fi și MC-ul acestui eveniment organizat de Radio 21. Anul acesta va mixa un set de o oră, la Liberty Parade, un set ce îl va reprezenta 100% din punct de vedere muzical, după cum a declarat chiar el, recent. Pentru cunoscători, a pregătit un mix „groovy și uplifting”. Reguli stricteArena Liberty Parade 2011 dispune de o nouă așezare ce aduce un plus de spațiu pentru spectatori. Scena va fi amplasată perpendicular pe plajă (cu marea în partea dreaptă, în partea stânga fiind drumul de acces dintre stațiunile Venus și Saturn). Accesul în arenă și ieșirea din acest spațiu se vor face doar pe la porțile marcate, potrivit indicațiilor din locație.De asemenea, este interzis accesul cu obiecte contondente, droguri, obiecte din sticlă sau plastic, arme sau alte obiecte pe-riculoase. Organizatorii anunță că echipa de securitate poate refuza intrarea la eveniment oricărei persoane care are asupra sa unul dintre obiectele enumerate mai sus, indiferent dacă face parte din echipa de organizare sau din public.Există și o echipă ce va acorda primul ajutor, în caz de nevoie, pe tot parcursul evenimentului. Harta amplasamentului medical va fi afișată vizibil la locația evenimentului, spun organizatorii.