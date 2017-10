Începe Academia „Atlantykron“, locul unde ficţiunea se îmbină cu realitatea

Începe Academia „Atlantykron“, locul unde ficțiunea se îmbină cu realitatea

Ştire online publicată Vineri, 05 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Atlantykron, o insulă nepopulată, pustie, neatinsă de mâna omului, aflată în apropierea cetății antice Capidava (denumită de către localnici „Inelul de piatră”), găzduiește, între 5 și 14 august, cea de-a XXII-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron”. Manifestarea, care se adresează tinerilor cu vârste între 14 și 29 de ani, se desfășoară fără întrerupere din 1990, devenind un eveniment unic pe plan mondial.Motto-ul actualei ediții este „Universul din mintea ta” - „The Universe Inside Your Mind”. Vor fi peste 450 de participanți, dintre care doar lectorii și organizatorii 60, din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie, Irlanda.„Pentru noi au trecut 22 de ani de activitate în slujba cunoașterii. Academia Atlantykron a transformat copiii în tineri, iar pe cei tineri în adulți pregătiți să înfrunte provocările vieții. Atlantykron este o experiență unică, incitantă și nemaiîntâlnită altundeva în lume. Doar zece zile pe an există mirajul Atlantykron, care a adus în același loc, de-a lungul anilor, mii de tineri și experți în multe domenii ale științei, culturii și vieții, de pe trei continente și 15 țări, totul într-un decor natural sălbatic”, a precizat Sorin Repanovici, coordonatorul Academiei Atlantykron.Și anul acesta, Constanța este reprezentantă de Adriana Gheorghe, profesor la Grupul Școlar Energetic Cernavodă.Consfătuire dedicată SF-uluiManifestarea este organizată sub auspiciile Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, în parteneriat cu numeroase autorități din țară și străinătate, fundații, agenții și structuri guvernamentale.De asemenea, Societatea Română de Science Fiction, împreună cu Atlantykron - Summer Academy of Learning vor organiza, pe insulă, în perioada 5 - 7 august, după o pauză de 10 ani, Consfătuirea Națională dedicată Science Fiction - ROMCON 2011.Academia de vară Atlantykron are secțiuni ca: Știință, Comunicare, Artă, Sport, Cultură, Muzică, iar principalele programe tematice sunt Science Fiction și futurologie, Arte vizuale și partea nevăzută a minții, Muzica și mintea, Puterea minții și a corpului, plus competiții sportive și atelier de fotografie. În cazul cursurilor și atelierelor, acestea sunt structurate pe tematici diverse, precum Timpul Avatarului și noua ordine mondială, Puterea nevăzută a minții, Provocările lumii de mâine, În căutarea civilizațiilor dispărute, Civilizațiile cosmice și hiper-civilizațiile, Astronomie și Astrofizică, Inteligența Artificială, Teoria fractalilor și a haosului și multe altele.Personalități de renume mondialLa această ediție au fost invitate personalități renumite pe plan național și internațional din domeniile științei, SF-ului, sportului și culturii. Oaspeți speciali vor fi cantau-torul Nicu Alifantis, Florin Munteanu (președintele Centrului pentru Studii Complexe), Alexandru Mironov, Teodor Vasile (doctor în științe medicale alternative), Valentin Nicolau (scriitor, publicist, directorul editurii Nemira), Dan Farcaș (Președintele Asociației Române pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate - ASFAN), David Anderson (doctor în fizică, președintele Fundației Worldgenesis - SUA), Norman Rosner (SUA - avocat, solist, compozitor), Roberto Quaglia (Italia - scriitor, vicepreședintele Aso-ciației Europene de Science Fiction), Kiva Simova (Canada - compozitor, solist), Semir Sam Osmanagich (SUA - arheolog, doctor în istorie), Peter Moon (SUA - scriitor, publicist Skybook).