IN&OUT: Trenduri de beauty în 2013

Ştire online publicată Joi, 12 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O adevărată „beauty addict” este mereu informată și în pas cu tendințele. Și pentru că vrem să arăți mai fabulos decât oricând,ți-am pregătit un mic ghid despre tendințele anului în materie de coafură, machiaj și lacuri de unghii. Vezi ce trenduri sunt hot în 2013, dar și ce rămâne de domeniul trecutului!MachiajIN Buze colorate! În 2013, accentul cade pe buze. Fie că preferi rujurile sau glossurile în nuanțe naturale ori puternice, precum roșu sau bordo, totul este permis!OUT Smokey eyes! Dacă analizezi trendul de mai sus, îți vei da seama imediat de ce machiajul intens al ochilor este expirat! Dacă accentul cade pe buze, ochii trebuie machiați discret. Astfel că, celebrul smokey eyes în nuanțe intense de negru va fi înlocuit de o variantă mai soft, cu diverse combinații de gri, bej sau albastru.IN Eyeliner colorat - dacă ești adepta unui look natural, îți poți diversifica rutina de make-up, purtând din când în când un eyeliner colorat. Trebuie să ții cont de o singură regulă: alege culori care să fie potrivite cu nuanța ochilor.OUT Sprâncene prea subțiri. Știi deja cât de importante sunt forma și culoarea sprâncenelor pentru un look de invidiat. În 2013 se poartă sprâncenele naturale, dar îngrijite. Nu trebuie să le mai pensezi excesiv. Este suficient să le tunzi, pentru a menține un aspect uniform. Dacă totuși mama natură nu te-a înzestrat cu o formă perfectă, pensează-le cu atenție, fără să exagerezi.CoafuriIN Lookul natural! Da, ai auzit bine! În 2013 poți să uiți de aparatele pentru îndreptat sau ondulat părul. Se poartă coafurile naturale, așa că este cel mai bun moment să-i dai părului tău o binemeritată pauză pentru a se regenera. Nu este cazul să intri în panică nici când ai o „bad hair day”, soluțiile sunt la îndemâna oricui: prinde-ți părul în coc sau împletește-l! Nu uita nici de accesorii. În 2013 cel mai hot accesoriu pentru păr este turbanul!OUT Păr drept, întins zilnic cu placa. Dacă ai dezvoltat o obsesie pentru părul drept, și pentru aparatele de coafat, în 2013 te vei trata de acest obicei, atât de dăunător. Ok, ai voie să-ți îndrepți părul o dată pe săptămână. În rest, învață să-ți iubești podoaba capilară așa cum arată în mod natural. Vei vedea că aspectul se va îmbunătăți vizibil, dacă îl îngrijești cu atenție și nu abuzezi de produsele de styling sau aparatele pentru coafat.IN Ombre Hair, adică părul vopsit în două nuanțe diferite, look ce rămâne în top și în 2013.OUT Părul vopsit în culori turbate! Da, se poartă ombre hair cu vârfuri roz, însă asta nu înseamnă că ești trendy cu toată podoaba capilară vopsită în culoarea preferată a lui Barbie.UnghiiIN Manichiura ca operă de artă! Se poartă unghii cu model mozaic, lac de unghii cu glitter sau cu modele geometrice, unghii vopsite în degrade, începând cu cel mai închis ton al unei culori și terminând cu cel mai deschis, ori unghiile pictate una câte una, în toate nuanțele curcubeului.OUT Manichiura french! Da, este un model clasic, însă vremea lui a apus. Poți cel mult să-l porți când ești în pană de inspirație! Însă în 2013 ai atât de multe opțiuni, încât nu se poate să rămâi fără idei!(sursa:www.e-joy.ro)