În septembrie, turiştii pot opta pentru un sejur de şase zile la mare cu doar 159 de lei

În septembrie, turiștii pot opta pentru un sejur de șase zile la mare cu doar 159 de lei

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării a lansat oficial programul „Litoralul pentru toți”, care include pentru prima dată hoteluri de cinci stele. Potrivit secretarului asociației, Cristina Frecea, ediția din acest an a început ieri și se va încheia pe 18 octombrie. Până în prezent s-au înscris în program aproximativ 30 de hoteluri și sunt disponibile 7.500 locuri de cazare. Organizatorii programului susțin că noutatea acestui an este că s-au înscris și hoteluri de categorie superioară. Astfel, pe listă figurează chiar și un hotel de cinci stele, din stațiunea Saturn, dar și multe unități de cazare de patru stele. Nu lipsesc însă hotelurile de o stea. Prețurile percepute de hotelieri variază de la 159 de lei pentru un sejur de șase nopți, la un hotel de o stea, și ajung la 495 de lei, la cinci stele. Potrivit lui Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia, prețurile includ atât micul dejun, cât și comisionul de 10% pe care hotelierii îl plătesc agențiilor de turism. „Față de ediția din mai a programului, prețurile sunt chiar mai mici. La un hotel de trei stele, de exemplu, în mai sejurul a costat 350 de lei, iar acum este 339 de lei”, a precizat acesta. Organizatorii mai spun că „Litoralul pentru toți” nu este un program social, ci unul special, făcut de hotelierii de pe litoral, astfel încât se pot adresa atât persoane cu posibilități materiale reduse, cât și cei care au bani. De partea cealaltă, hotelierii susțin că autoritățile nu îi ajută cu nimic în derularea acestui program. „Am aderat la acest program pentru a da posibilitatea păturilor defavorizate, cei cu venituri mici, să-și petreacă un concediu la mare. Fără un ajutor din partea ministerului, Guvernului, Ministerului Muncii acordat pensionarilor care își petrec sejurul în extrasezon, un ajutor de masă, de 20 lei pe zi, parcă programul nu este complet. Marea majoritate vin la un hotel de 2,3 stele, iar în restul zilei restaurantele sunt goale. Cei care vin la mare merg la hypermarketuri, iar noi avem cheltuieli foarte mari cu utilitățile”, a precizat patronul unui hotel care are și restaurant în stațiunea Mamaia. Totodată, reprezentantul hotelierilor, Nicolae Bucovală, a mai spus că niciunul din organismele din țară nu participă cu nimic la program. „Nu avem pe această perioadă a programului nicio scădere de preț la nicio utilitate, fie că e gaz, că e apă, că sunt resturi menajere, mergem cu aceleași prețuri pe care le-am avut și în vârf de sezon. La alimente nu mai poate fi vorba de nicio scădere. Vreau să scot în evidență faptul că acest program se lansează numai și numai cu eforturile hotelierilor și agențiilor de turism, în rest nu avem niciun ajutor nici măcar din partea Ministerului Turismului. Singurul ajutor pe care îl cerem și simțim nevoia unui ajutor din partea ministerului este cel de a promova cât mai rapid și agresiv acest program pentru ca el să poată funcționa cu adevărat”, a conchis Bucovală.