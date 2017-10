În premieră, la malul Mării Negre / Expoziţie de fotografie subacvatică

În premieră, la malul Mării Negre / Expoziție de fotografie subacvatică

La Vama Veche s-a vernisat, pentru prima dată în România și chiar în Europa, expoziția subacvatică de fotografie colectivă „VSLO Aquatic”. Cele 12 imagini, prezentate cu acest prilej, au fost realizate de o parte dintre lectorii care predau cursuri de fotografie la „Vama Sub Lumini de Oscar”, printre aceștia numărându-seVali Bărbulescu, Vlad Eftenie, Nicolae Coșniceru, Cătălin Săvulescu și Cornel Lazia.Este pentru prima dată când publicul poate vizita o expoziție sub apă, folosind echipamente speciale de snorkeling și scufundare, puse la dispoziție, gratuit, de organizatori.Tema expoziției este una liberă, iar cei prezenți se pot bucura de o inedită perspectivă a fotografiilor expuse.În ediția a 8-a a Festivalului „Vama Sub Lumini de Oscar” au loc cursuri de fotografie de stradă, instantanee cotidiene, 4x4 mud photography, fotografie conceptuală, fotografie de nud (doar pentru fotografii +18 ani), fotografie de produs, fotografie de teatru, portret de mireasă, fotografie de observare cu telefonul mobil sau cursuri de retușare a imaginilor în Photoshop. Lectorii care predau sau care fac prezentări sunt profesioniști în lumea imaginii și a fotografiei, nume recunoscute pe plan național și chiar pe plan internațional.