(In)Cultura îi doare pe constănţeni

(In)Cultura îi doare pe constănțeni

Ştire online publicată Joi, 16 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Din păcate, singurii care resimt cel mai acut efectele luptelor în care a fost aruncată breasla artistică a orașului de la malul mării sunt tot constănțenii de rând. Și ei demonstrează că le pasă. Dovadă stau numeroasele mesaje postate de cititori pe pagina web a ziarului nostru, prin care ei își exprimă punctul de vedere vizavi de problemele cu care se confruntă, în prezent, cultura constănțeană. Cultura ... „Da d-lor, „Circul” ne reprezintă că doar asta-i cultura unui constănțean. De ce vă întrebați, doar singuri ne-am ales soarta, așa că acum nu ne rămâne decât să-i vedem pe ceilalți români cum se hrănesc spiritual, iar noi rămânem săraci cu duhul. Suntem un public de doi bani fără cultură, n-am făcut nimic atunci când s-a «remaniat» cultura la Constanța. Acum ne merităm soarta!“ De la Andi (02-08-2007 23:28:51), postat la articolul „Artiștii constănțeni joacă iar în stradă“, semnat de Adina BOCAI, publicat joi, 2 august 2007 Majoritatea „60 de artiști nu sunt nici jumătate din numărul total. Dacă la numărul celor care nu au venit la miting se adaugă și cei dați afară din Fantasio, e clar că majoritatea e de acord cu decizia prefectului.“ De la i.g.n. (14-08-2007 21:31:04), comentariu postat la editorialul „Huo!“, semnat de Alina Bârgăoanu VASILIU, publicat marți, 14 august 2007 Nu toți am protestat „Cum au protestat cei o sută și ceva de artiști dați afară abuziv acum câțiva ani? Pe ei cine îi despăgubește? Li s-au plătit retroactiv salariile? Li s-au cerut scuze de la CJC? Oricare din noi am fi putut fi în această situație.“ De la actrița care nu s-a dus la miting (14-08-2007 17:57:57), comentariu postat la editorialul „Hou!“, semnat de Alina Bârgăoanu VASILIU, publicat marți, 14 august 2007 Teatrul „Datorită distrugerii culturii a pierdut PSD-ul ultimele alegeri la Constanța, și nu cred că, în viitor, au mai multe șanse. Iar actorii care ies în stradă, în loc să își susțină colegii dați afară abuziv, își merită soarta.“ De la Ana (14-08-2007 08:11:05), comentariu postat la articolul «„Angajații suspendați și reprezentanții legali ai Teatrului de Stat Constanța ies în stradă», semnat de Adina BOCAI, publicat marți, 14 august 2007 Teatru sau circ? Pro sau contra?! „Protestul actorilor în fața Prefecturii, demonstrează că „uneltelile” politice i-au prins în jocul lor , arătând clar că jongleriile circarilor au succes în fața actului de cultură. JOS TEATRUL ADEVĂRAT, SUS CIRCUL POLITIC!“ De la Asterix. (14-08-2007 18:04:01), comentariu postat la editorialul „Huo!“ semnat de Alina Bârgăoanu VASILIU, publicat marți, 14 august 2007 Păcat „Mare păcat să distrugi un teatru, dar mai mare păcat să-i folosești pe artiși (unii dintre ei, dubioși) ca masă de manevră. Și eu îi felicit pe cei ce au fruntea sus și-i hulesc pe cei ce se erijează în conducători.“ De la Dorina (15-08-2007 09:16:06), comentariu postat la articolul „Mascarada artiștilor suspendați“, semnat de Adina BOCAI, publicat miercuri, 15 august 2007 Așa să le ajute Dumnezeu „Cei mai buni actori constănțeni sunt de departe Diana Cheregi și Liviu Manolache. Mă bucur mult că au demonstrat că au caracter și că nu au putut fi cumpărați de CJC. Sunt convinsă că o să-i ajute Dumnezeu, și le mulțumim că sunt actorii noștri. 