În ciuda crizei financiare, românii nu renunţă să se răsfeţe la soare

În ciuda crizei financiare, românii nu renunță să se răsfețe la soare

Canicula i-a gonit pe români pe litoral, astfel că peste 100.000 de turiști s-au aflat la acest sfârșit de săptămână la malul mării. Ei au luat cu asalt plajele și piscinele hotelurilor iar seara au invadat cluburile din stațiuni. Deși, în această perioadă, în anii trecuți se măreau tarifele la cazare, hotelierii de pe litoralul românesc susțin că nu au fost operate majorări, comparativ cu anul trecut. Ei spun că preferă să mențină actualele tarife la camerele din hoteluri și chiar sa le reducă, dacă va fi nevoie, pentru că înțeleg perioada de criză prin care trec românii. Mai mult, unii dintre ei sunt conștienți că turismul de criză a luat avans din cauza crizei financiare și tocmai de aceea au stabilit ca prețurile la cazare să rămână neschimbate. „Românii au început să renunțe la concedii și vin doar trei zile la mare și atunci de cele mai multe ori la sfârșit de săptămână. Nu numai că nu am majorat prețul unei camere dar am făcut și reduceri cu 10%, numai să am hotelul plin. Am turiști care vin la recepție și negociez cu ei tariful de cazare și tot nu-i las să plece în altă parte” a declarat patronul unui hotel din stațiunea Eforie Nord. Deși turismul de weekend este preferat în mod aparte, totuși, încet, încet au început să vină tot mai mulți oameni la malul mării. Ieri, plajele erau pline de turiști care se răsfățau la soare, semn că numărul lor a crescut comparativ cu săptămâna trecută când multe șezlonguri erau goale.