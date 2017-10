În căutarea timpului pierdut

Ştire online publicată Joi, 14 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Trăim în secolul vitezei. Nu știm niciodată ce lucru este mai important decât altul și parcă am vrea să facem două activități deodată pentru că ambele sunt la fel de importante. Expresia „Nu am timp!” este la ordinea zilei. Și totuși, dacă știm să fim organizați, putem câștiga timp în plus. Iată câteva sfaturi în acest sens:Eliberează timp pentru a-ți face timp! Nu este o glumă, poate sună redundant, dar chiar este nevoie de atenție, liniște și timp pentru a-ți organiza viața mai bine. Ai nevoie de timp pentru a te gândi cum îți vei împărți activitățile. Dacă sari această etapă ai toate șansele să muncești haotic, sub semnul stresului și al lipsei de timp.Fii totuși realist. Chiar dacă îți faci un plan, asta nu înseamnă că îți va ieși de fiecare dată. Renunță la perfecțiune! Probabil că asta îți consumă cel mai mult timp.Termină ceea ce ai început. Dacă lași ceva deoparte, îți trebuie timp în plus ca să vezi unde ai rămas. Pune fiecare lucru la locul lui, pentru a nu pierde timp căutând. E important să faci loc în programul tău lucrurilor care îți fac plăcere. Ce sens are să muncești din greu dacă nu te bucuri? Pot fi lucruri mici, dar care contează, te destresează și îți dau chef de muncă.Nu te panica. Pe cât de mult te vei gândi că nu ai suficient timp, faptele tale îți vor dovedi exact asta. Nu încerca să faci ceva mai repede decât în ritmul tău obișnuit.Nu uita! Nu trebuie să faci totul singur/ă. Iar acest lucru este valabil atât la job, cât și acasă. Dacă lași controlul deoparte, vei câștiga nu numai timp, ci și încredere în ceilalți - care, apropo, vor fi fericiți să te ajute și să nu mai audă veșnica placă a lipsei de timp.Relaxează-te! La fiecare 90 de minute organismul uman are nevoie de revigorare. Atunci când nu ai timp, ești sub presiune, iar corpul tău reacționează. Când sari peste masa de prânz și lucrezi mai mult, adrenalina își face de cap. În timp, senzația creează dependență și se intensifică stresul cel de toate zilele.Ce mănâncă timp? Activitățile necronometrate ne consumă timpul. Aici intră statul în baie dimineața, băutul cafelei, cititul ziarelor, statul pe Facebook. Des-chizi televizorul doar pentru fundalul sonor. Dai peste ceva interesant. Te fură peisajul și, da, pierzi timp. Încerci să faci prea multe în aceeași zi. Dacă îți propui zilnic să faci tot ce nu ai reușit în ultima lună, pierzi timpul și te amăgești. Ar fi foarte bine să reușești să faci din toate câte puțin.Weekendul te păcălește? Crezi că cele două zile sunt suficiente pentru micile treburi de care nu ai timp de luni până vineri. Uiți însă de odihnă. Iar luni o iei de la capăt și nu-i de mirare că timpul ți se pare din nou insuficient. Avem nevoie de o zi de odihnă pe săptămână pentru refacerea dozelor de energie.Un sfat foarte util: Ia o foaie de hârtie, notează ce faci și cât timp îți ia. Apoi, fixează-ți obiective și atacă problemele în ordinea importanței lor. Partea grea este să reușești să spui „nu“ tentațiilor!(Sursa: www.unica.ro)