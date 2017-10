În această seară debutează Zilele oraşului Eforie

Euforia Eforiei

În această seară debutează Zilele orașului Eforie

„Euforie" din plin pentru turiștii aflați în aceste zile în stațiunile Eforie Sud și Eforie Nord. Autoritățile din localitate dau, în această seară, startul la Zilele orașului. Manifestarea intitulată „Euforia Eforiei" se află la cea de-a șaptea ediție și promite, și în acest an, distracție la malul mării, cu concursuri de fotbal pe plajă pentru copii, dar și evenimente culturale și multă muzică. Nu vor lipsi concertele pe scenele amplasate pe plajă și nici manifestările culturale. Sărbătoarea începe la ora 20 în parcul de pe Faleza Cazinou din Eforie Sud, unde spectacolul va fi deschis de Grande fiesta, trupa lui Alberto Rodriguez. Dansatorii vor face o paradă prin oraș cu costume și instrumente exotice, după care vor susține un scurt concert latino. Atmosfera incendiară va fi întreținută apoi de băieții de la Direcția 5, haioșii de la Vacanța Mare, trupa N&D, Tavi Colen, Gemenele și Fakira. Spectacolul va fi întregit de momente folclorice prezentate de Ileana Ciuculete și Ionuț Dolănescu. Sâmbătă, 11 august, tot pe scena din Eforie Nord vor urca Simplu, Ana Lesko, Anda Adam, Daniela Gyorfy, Alina Sorescu, Ciro de Luca, Gheor-ghe Gheorghiu, Vacanța Mică, Shock, Sulamita. Duminică, spectacolul se mută în Eforie Nord. Din nou trupa lui Alberto Rodriguez, Grande fiesta, va invita trecătorii la dans latino. Marea senzație a serii va fi concertul Iris, susținut la Teatrul de Vară din stațiune. Seara de luni este rezervată minorităților, care vor avea parte de un festival în toată regula. Muzica și dansurile tradiționale vor încânta turiștii veniți din întreaga țară. Marți, de la ora 21, tot la Teatrul de vară din Eforie Nord, vor cânta Adrian Enache, Dan Helciug și Spitalul de Urgență. Sărbătorile Eforiei vor fi încheiate de un mega-concert Loredana, pe scena amplasată în portul Belona. De asemenea, fiecare seară a sărbătorilor „euforice" se va termina cu imense jocuri de artificii.