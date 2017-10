Imobiliare.ro şi-a stabilit preţul de vânzare – 20 milioane euro

Imobiliare.ro și-a stabilit prețul de vânzare – 20 milioane euro

Ştire online publicată Vineri, 25 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Valoarea estimată a portalului www.imobiliare.ro este de circa 20 milioane euro. „Nu cred că portalul se va vinde la un preț mai mic de 20 milioane euro, având în vedere investițiile pe care le-am derulat și gradul de acoperire la care am ajuns”, a declarat Adrian Erimescu, managerul general al portalului. Până în prezent, proprietarii nu au primit decât o singură ofertă serioasă, în 2007, de 2 milioane euro. „La acea vreme am respins oferta, pentru că nu eram interesanți să vindem. Până în prezent, am investit circa trei milioane euro în dezvoltarea portalului”, a mai spus Erimescu. În 2008, portalul a avut o cifră de afaceri de 450.000 euro, pentru 2009 fiind estimată o creștere de 20 – 35%.