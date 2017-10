IE 9 - de două ori mai puţini utilizatori decât Firefox 4

IE 9 - de două ori mai puțini utilizatori decât Firefox 4

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Desi Internet Exlorer 9 are un avans de o saptamana (de la lansare) fata de Firefox 4, userii prefera mai mult varianta Mozilla. Conform unor rapoarte oficiale, se pare ca Firefox 4 are de doua ori mai multi utilizatori decat concurentul sau Internet Explorer 9, castigati in numai jumatate din timpul trecut de la lansarea browserului Microsoft (ceea ce putem spune ca ar avea de 4 ori mai multi utilizatori). La 12 zile de la lansare, pe 26 martie 2011, Internet Explorer 9 era folosit de 1,78% din utilizatorii platformei Windows, timp in care Mozilla Firefox 4 atingea o cota de 3,64%, desi fusese lansat de numai cinci zile. Un mare avantaj al browser-ului Firefox poate fi si suportul extins pe care acesta il acorda platformelor Windows (Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows 7, Vista) si Linux, pe cand Internet Explorer 9 merge numai pe Windows 7 si Vista. Citeste mai departe...