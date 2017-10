Idei pentru vacanţa de vară

Idei pentru vacanța de vară

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este adevărat, după un an școlar greu, copilul are dreptul să lenevească. O fi ea vacanță, însă, chiar și așa, trebuie totuși menținut un echilibru între odihnă și diverse activități. Din fericire, există tot felul de cursuri și proiecte în care copilul se poate implica măcar de circa două-trei ori pe săptămână. Iată ce recomandă, pentru vacanța de vară, www.despre.copii.ro:Cursurile de înot, de pictură, cursurile de origami, de bricolaj etc. sunt doar câteva idei unde va puteți înscrie copiii în perioada de vacanță. Când copilul este destul de mare, îl puteți ajuta să-și găsească și un job de sezon. Cum ar, să împartă corespondență, să meargă în parc cu copilul vecinului, să plimbe câinele vecinilor.Voluntariat la o revistă, la o companie. Aceste activități îl vor responsabiliza, îl vor învăța foarte multe lucruri și îl vor ajuta să-și petreacă util timpul liber.Abordarea unor plăcute. Nu, nu este vorba de temele scrise. Însă, puteți să-l rugați să confecționeze un tablou pentru sufragerie. Discutați cu el pe tema respectivă, cumpărați ceea ce aveți nevoie, faceți proiectul și puneți-l la treaba. Va fi încântat și preocupat, în același timp. La sfârșitul muncii, îl puteți plăti simbolic și îi puteți da altă sarcina creativă și distractivă.Un alt proiect care prinde la școlari este acela de a realiza un film sau un album foto, pe o anumită tema, de vacanță. Aveți nevoie de o cameră video, simplu de folosit, sau de un aparat foto. Alegeți împreună cu copilul vostru o temă precum: activități de vacanță, sporturi de vară, animale de casă etc. Împreună, trebuie să stabiliți un set de întrebări pe care copilul dvs. să le adreseze celor intervievați. Astfel, în plimbările lui prin parc, copilul își poate aduna materiale și poate crea filmulețul sau albumul foto stabilit. Acest gen de activitate este foarte benefic pentru școlari, deoarece le dezvoltă abilitățile de comunicare, creativitatea, încrederea în propriile lor forțe. Poate colabora pentru realizarea lui cu frații săi sau cu cei mai buni prieteni.Un dosar cu… cercetări. Este imposibil ca micuțul vostru să nu fie atras de ceva anume, să nu aibă o pasiune pentru un artist, un sport, un animal, un scriitor etc. Convingeți-l să cerceteze pasiunea în cauză și să creeze un dosar cu informații. Internetul, cărțile din bibliotecă îl pot ajuta în obținerea informațiilor. Împreună, puteți stabili planul cercetării, pașii care trebuie urmăriți. În plus, cercetările îl vor ajuta pe copil să se organizeze, să se implice și să învețe să diferențieze și să separe informațiile, într-un cuvânt, să se documenteze ca un om mare.