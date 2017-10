IDC previzionează scăderea distribuţiei de telefoane mobile

IDC previzionează scăderea distribuției de telefoane mobile

Piața mondială a telefoniei mobile a resimțit din plin efectele crizei economice în al patrulea trimestru al anului 2008 și livrările au scăzut cu 11,6%, fiind prima dată când în vacanța de la sfârșit de an nu s-a înregistrat o creștere cu două cifre în ultimii șapte ani, informează agora.ro. Acest lucru a pregătit terenul pentru ceea ce prezice International Data Corporation (IDC) că va fi un an 2009 foarte dificil, cu cele mai recente previziuni de piață care anticipează o scădere de peste 8% pentru acest an. Cum consumul a scăzut, producătorii și operatorii de telefonie mobilă au redus cererea, lucru care a determinat ca vânzătorii să aibă stocuri mari. Regiunile mature ca Japonia, SUA și Europa de Vest se confruntă cu vremuri grele, cu previziuni de scădere a livrărilor între 12,4% și 24,6% pe parcursul anului 2009. Pe aceste piețe, operatorii se stră-duiesc să determine consumatorii să cheltuiască, deși bugetele sunt mici. Analiștii se așteaptă ca și ratele de creștere de două cifre pe care țările BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) le-au cunoscut în anii trecuți să scadă.