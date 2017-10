Iată cum funcţionează infidelitatea în funcţie de vârstă

Iată cum funcționează infidelitatea în funcție de vârstă

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși rămâne un subiect tabu, infidelitatea există, se propagă dintotdeauna, unii spun că am avea nevoie de ea, alții o suportă foarte greu, cei mai mulți o blamează, dar se pare că nu se poate fără ea.În linii mari ea are aceeași față: caută o altă pasiune, un altfel de a fi sau țintește cu disperare către magia care nu mai există într-un cuplu. Indiferent care sunt cauzele, infidelitatea este un amestec de bine și de rău, de aur și noroi și își schimbă nuanțele în funcție de vârstă.Dacă până la 20 - 20 și ceva de ani, înșelatul este doar o formă trecătoare prin care se pun punct relațiilor care nu mai merg (în jurul acestei vârste, atât bărbații, cât și femeile fiind mai dispuși să părăsească și să înceapă o nouă viață), între 25 și 35 infidelitatea se confundă cu un refugiu, o evadare dintr-o lume care a devenit fie monotonă, fie prea dificilă.În jurul acestei vârste, a avea un amant este o treabă mult mai profundă, trăită cu mai multă seriozitate (mai intens, mai sincer), dar fără dorința unei finalității de tip relație, căsătorie etc. De obicei, mai ales bărbații nu își doresc să renunțe la familia pe care o au deja.Când ating vârsta de 40 de ani, se spune că bărbații înșeală pentru a-și aminti de tinerețe, iar femeile sub forma unei plăcerii nevinovate, fără să mai caute nici unul, nici altul ceva anume. în această etapă a maturității mentale și fizice, valorile se schimbă puțin, iar oamenii se împacă cu ce au sau își schimbă complet drumul pentru că știu ce vor mai bine ca oricând, își găsesc echilibru, sensul.Chiar dacă unora le este greu să facă primul pas în a-și înșela partenera de viață, dacă o doamnă sau domnișoară își etalează farmecele și se arată disponibilă și, mai ales, interesată de ei, bărbații cad ușor în plasă. Se gândesc că nu vor mai prinde o așa oportunitate și acționează ca atare.De ce sunt bărbații infideli?Există momente când bărbații își pierd încrederea în forțele proprii, simt că nu mai au capacitatea de a atrage femei. Este un moment foarte delicat pentru că la primul semn de interes din partea unei reprezentate a sexului opus nu vor spune nu.De asemenea, imediat ce simte o ruptură între el și partenera de viață, bărbatul va porni în căutarea unei alte femei care să-i împărtășească interesele. lui.(Sursa: www.one.ro, www.sfatulpărinților.ro)