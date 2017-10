Iarna asta, mergem la schi în Alpii Vienezi!

Austriecii sunt gata cu toate pregătirile pentru sezonul de schi 2013 - 2014 și ne așteaptă să le descoperim, sau redescoperim, destinațiile lor de top, acesta a fost mesajul echipei Austria Incoming, prezentă, zilele trecute, la Constanța, un birou de informare care promovează în exclusivitate pentru România profilul turistic al celor mai cunoscute regiuni din Austria, și nu numai: Alpii Vienezi, Mostviertel, Parcul Național Hohe Tauern din Carintia, Millstatter See, Gastein, Hochkonig, Abtenau, Otztal, Zell am See-Kaprun, Arlberg, Bregenzerwald și resorturile wellness Aqua Dome Tirol Therme 4*S din Langenfeld și Tauern SPA 4*S din Kaprun.Să începem cu Alpii Vienezi, paradisul panoramelor, așa cum mai sunt aceștia cunoscuți. Alpii Vienezi se află în provincia Austria Inferioară, la o oră de mers cu mașina de Viena, distanța față de Oradea fiind de aproximativ 580 km. Austriecii spun că este locul ideal pentru iubitorii peisajelor nelimitate, a naturii fascinante și a distanțelor mici. Chiar și Cupa Mondială de schi face o oprire acolo, la fiecare doi ani, și anume în Semmering.Alpii Vienezi - cea mai bună desti-nație și pentru cei care doresc să îmbine o vacanță de iarnă la schi cu o excursie în orașul valsului - Viena.Pe de altă parte, cine vrea să se relaxeze poate opta între centrele wellness ale hotelurilor și drumețiile de iarnă prin mijlocul naturii. Peisajul este unul mirific.Reprezentanții Austria Incoming spun că paleta de cazare este foarte variată, de la apartamente până la hoteluri elegante cu o îndelungată tradiție, iar atmosfera în hanuri, restaurante și la numeroasele cabane alpine este prietenoasă și rustică. Bucatele și băuturile pe care le găsim acolo sunt în mare parte specialități regionale, pregătite din pește, carne sau fructe locale. Iar raportul calitate-preț ne va surprinde în mod plăcut, ne asigură austriecii.Cumpărături și în vacanțăDe asemenea, cine nu vrea să renunțe la cumpărături nici măcar în vacanță are la dispoziție metropolele din apropiere, Viena și Graz, acolo unde se găsesc numeroase străzi cu magazine și centre comerciale. O adresă îndrăgită pentru cumpărături este însă marele Fashion și Designer-Outlet din Parndorf, care este deschis zilnic, cu excepția duminicii. În afară de asta, orașele mai mici din Alpii Vienezi, Gloggnitz și Neukirchen, oferă numeroase posibilități de a cumpăra chilipiruri sau suveniruri neobișnuite.Atuuri și prețuriIată care sunt, pe scurt, atuurile acestei destinații: Zauberberg Semmering - cea mai mare pârtie nocturnă din Europa; 100 de km de pârtii, majoritatea pentru începători și familii cu copii; 50 de minute dis-tanță față de Viena; instalațiile de cablu St. Corona; pârtia panora-mică de schi fond Wechsel - Semme-ring - 100 de km; complexul wellness Linsberg Asia de la Bad Erlach.Referitor la prețuri, un pachet cu șapte nopți de cazare la o pensiune de patru margarete din această destinație costă începând de la 300 de euro de persoană, în funcție de perioadă, însă un pachet de cinci nopți la un hotel de patru stele costă, pe început de 2014, 700 de euro de persoană. În cel de-al doilea caz, avem inclus în preț atât mic dejun, cât și cină, skipass și, bineînțeles, piscină, saună, precum și alte facilități.