Ia yachtu’, neamule!

Am ajuns la concluzia că modul în care se face promovare pentru expozițiile de yachturi este greșit. Bărci ieftine, prețuri de criză, reduceri… Oricât de ieftină ar fi o barcă, tot cineva bogat va putea să o cumpere. Când spun „barcă ieftină”, nu mă refer la o luntre cum avea bunicul, din lemn smolit, ci la o barcă din cauciuc sau plastic, folosită la pescuit, plimbat prin deltă sau pe lac și care costă 5.000-9.000 euro. Păi ce om normal își permite să dea 5.000 euro (ba chiar 2.000 euro) pe o barcă de cauciuc? Cu banii ăștia îți cumperi o mașină sau dai un avans la leasing, îți plătești datoriile la întreținere și îți trimiți copilul la facultate, în speranța că va reuși să facă mai mult în viață. Nu, barca de 2.000 euro este o jucărie pentru cei cu bani, care au deja un apartament de 130.000 euro, un jeep de 80.000 euro și o colecție de ceasuri elvețiene. „Are o autonomie de opt ore, husă, geantă de depozitare a motorului, vâsle, pachet de supraviețuire, extinctor și pistol cu vaselină”, îmi spune un expozant de la Romanian Boat Show (17-21 iunie - portul Tomis), referindu-se la o bărcuță cu motor, în valoare de 4.850 euro. OK… deci am 5.000 euro de dat pe o bărcuță cu motor și - cel mai important!!! - am la dispoziție nouă ore în care să nu muncesc. Sincer, mai sunt om de rând? Până și numele dealerului (Bărci în bagaje) mă duce cu gândul la oameni care își permit să plece în concediu. Acesta este paradoxul pieței yachturilor și ambarcațiunilor. Cu cât un produs este mai ieftin, cu atât trebuie să fii mai bogat ca să ți-l permiți. Am văzut expus și mega-yachtul Azimut 68S, o minunăție în valoare de 2.170.000 euro, adus de Neptun Yacht. Evident, trebuie să ai niște venituri uriașe, ca să îți permiți așa ceva. Este expresia absolută și inefabilă a luxului. Dar este un preț firesc, adecvat, direct proporțional cu ce primești în schimb. Yachtul în cauză este un apartament de lux cu care te poți plimba pe ocean. Punct. Ai putea la fel de bine să te muți pe el. Chiar și modelele mai mici, al căror preț variază între 800.000 și 1.500.000 euro oferă un raport excelent între calitate și preț. Gândiți-vă totuși câți bani trebuie să ai ca să îți permiți să cumperi patru caiace gonflabile de 1.500 euro/bucata, pe care să le folosești de 5-6 ori pe an. Sau cât de relaxat financiar trebuie să fii ca să îți permiți un sky-jet de 12.000 euro, un triciclu de 15.000 euro sau o barcă retro, din mahon, în valoare de 90.000 euro. În concluzie, mai ales într-o perioadă de criză, cred că soluția este să faci târguri de lux, pentru cei cu bani, care-și mai permit astfel de extravaganțe. Plimbându-mă pe cheul din portul Tomis, am prins o discuție între un vizitator străin și un vânzător. „Acum fac ceasuri cu rugină de pe Titanic și cu metal de pe Apollo. Uite, eu am modelul fără rugină!”, spunea străinul, arătându-și ceasul Romain Jerome… felicitări, ești un potențial cumpărător al caiacului de 1.500 euro! v v v Romanian Boat Show se desfășoară în perioada 17-21 iunie, în portul Constanța, o locație inedită și potrivită pentru specificul expoziției. De altfel, este o premieră națională, târgul în cauză fiind primul de acest gen organizat pe apă. Să vezi un yacht de 2 milioane euro plutind agale lângă cheu este o experiență interesantă, întrucât ți se confirmă faptul că hardughia chiar funcționează. Cei mai mulți expozanți au venit cu oferte speciale (discounturi de până la 30%) și cu o gamă variată de servicii pre și post-vânzare (asigurarea ambarcațiunilor, întreținere, revizie). În plus, cei care își permit pot să-și achiziționeze și accesorii de care ar putea avea nevoie în timpul vieții de zi cu zi de pe yacht: costume de scafandru, binocluri, ș.a.m.d. Mai mult, au venit la târg și cei de la Harley Davidson, care expun câteva motociclete cu care te poți deplasa până la yachtul din port. All inclusive!