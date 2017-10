„I love the F word“, un eveniment unic, şic

„I love the F word“, un eveniment unic, șic

Sâmbătă și duminică a avut loc, la Buddha Experience, unul dintre cele mai așteptate evenimente de fashion & handmade ale verii, „I love the F word - Fashion Sale”. Evenimentul exclusivist, care a adus la un loc designeri români de haine și accesorii unicat, cu un stil glamour, a fost ca un magnet pentru sute de persoane îndră-gostite de modă, de lux și… monden. Acest concept de Fashion Sale, nou în România, a avut lansarea chiar la Constanța, pe 5 martie, și se pare că prinde tot mai bine. De această dată, evenimentul s-a bucurat de prezența a 21 de expozanți din București, Iași, Cluj, Brașov și de un corner de make-up și hairsytiling gratuit pentru vizitatoare. Bineînțeles, nu puteau lipsi șampania și prăjiturile, dar și o atmosferă plăcută, întreținută de un DJ iscusit. „Am vrut ca fiecare vizitatoare să fie răsfățată. Am combinat un eveniment de socializare cu unul de fashion, unul în care vizitatoarele puteau bea o cafea, socializa, mânca o prăjitură, se puteau coafa și machia gratuit. În plus, am adus doi dintre cei mai buni fotografi de pe piață, Ionuț Ilie și Alexandru Tunschi, care au reușit să surprindă momente pline de glam“, a precizat unul dintre organizatorii acestui eveniment, Alexandru Popescu. Printre designerii extrem de talentați prezenți la eveniment, s-au numărat „Rue des Trucs“, Georgiana Sârbu, Corina Tudor, Livia Plăeșu, Ayla Abdulcair, Dilec Vani „VD T-shirts”, Sabina Georgescu, Cristina Negru, Ana Maria Verbina. Evenimentele de genul acesta au fost gândite în special pentru tineri, 18 - 35, cu un nivel social peste medie. Dacă nu ați reușit să ajungeți la „I love the F word - Fashion Sale” (31 - 31 iulie), pregătiți-vă să nu ratați următorul eveniment. „Suntem încântați de reacția publicului din Constanța și promitem o altă ediție, după București și Iași“, au promis organizatorii.