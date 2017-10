Şi fereastra reflectă 90% din căldură...

Și fereastra reflectă 90% din căldură...

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2008.

Alegerea ferestrelor nu este un lucru așa de simplu. Cei neinițiați vor spune repede „Termopanele sunt cele mai bune!!!“ și ar avea dreptate, în proporție de doar 50%. Și asta pentru că ramele sunt la fel de importante, fie că sunt confecționate din PVC, aluminiu, lemn sau lemn stratificat. Ce contează nu este cât de bine se vede prin noul geam, ci cât de bine izolată fonic și termic este locuința. Ținând cont de aceste aspecte, specialiștii spun că PVC-ul este cel mai bun material, întrucât conține până la șase stabilizatori de culoare și temperatură, păstrându-și caracteristicile de la -50 la 80 grade Celsius. Mai mult, PVC-ul pierde căldură destul de greu, în comparație cu aluminiul, și costă mult mai puțin. Accentul care se pune pe izolația termică nu este doar de fațadă. Studiile arată că pierderile de căldură dintr-o clădire se produc prin podea (9%), acoperiș (24%), pereți (26%) și ferestre (41%), chiar dacă acestea din urmă ocupă doar în jur de 15% din suprafața exterioară a imobilelor. Spre exemplu, mulți constănțeni care au ales profile din aluminiu, de o calitate mai slabă, s-au confruntat cu apariția condensului, când diferența de temperatură (exterior - interior) a fost mai mare de 20-25 de grade Celsius. Pentru a alege o fereastră, proprietarii trebuie să țină cont însă și de alte aspecte. Astfel, dacă fereastra se află la parter, geamul ar trebui să fie realizat din sticlă specială anti-efracție iar sistemele de feronerie trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere. Apoi, dacă fereastra este orientată spre sud, proprietarii ar face bine să aleagă profile de culoare albă, pentru a reduce efectul radiațiilor solare. În prezent, ferestrele „state of the art“ sunt cele realizate din sticlă Low-E și profile din PVC. Sticla Low-E (emisii reduse) are o dublă calitate. Pe timpul verii, reflectă lumina solară înapoi spre sursă, iar pe timp de iarnă reflectă 90% din căldura de la interior înapoi în cameră. Ideea este extrem de simplă și ingenioasă, motiv pentru care au fost necesare câteva milenii pentru a putea fi pusă în practică.