Şi abia acum să vorbim de modernizări…

Și abia acum să vorbim de modernizări…

Suspendat din funcția de conducere pe fondul scandalului creat de problema toxiinfecțiilor alimentare depistate la elevii cazați în această tabără, Dan Nicolae Rahău a fost repus în funcția de director. „A expirat perioada de suspendare și mi-am reluat activitatea, nu am fost reales", ne-a declarat Rahău. Tot acesta a mai precizat că s-au făcut investiții în valoare de șapte miliarde lei vechi, bani utilizați în cumpărarea de utilaje pentru bucătărie, mobiliere și lenjerie nouă. „Au fost schimbate toate utilajele vechi: am achiziționat două cuptoare mari la bucătărie, două camere frigorifice, un frigider. Am schimbat chiuvetele și am cumpărat o mașină de spălat vase modernă", a mai adăugat actualul director. Se pare că scandalul pricinuit de îmbolnăvirea copiilor aflați în vacanță la „Delfinul" și închiderea taberei a servit drept lecție administrației și conducerii, care au luat măsuri de remediere, asigurând, pentru următoarele serii, condiții decente și favorabile cazării și servirii elevilor. Astfel, pavilioanele în care dorm copiii și însoțitorii acestora au fost dotate cu lenjerii de pat și mobilă nouă. Referitor la planurile de viitor, directorul taberei a mai precizat că dorește să continue modernizările începute și să facă noi investiții. Daniela IVANCIU