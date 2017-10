Şi-a luat mama în luna de miere sau era obsedat de curăţenie. Cele mai inedite motive de divorţ

Și-a luat mama în luna de miere sau era obsedat de curățenie. Cele mai inedite motive de divorț

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

1. I-a ascuns vârsta realăO femeie din China, care a ascuns vârsta sa reală, a fost părăsită de soț după 10 ani în care au fost împreună. Cânds-au cunoscut, femeia avea 30 de ani, dar viitorului ei soț i-a spus că are 24. Soțul ei nu i-a aflat vârsta reală decât după 10 ani. Așa că, în 2007 bărbatul a cerut divorțul, după ce a realizat că a fost păcălit.2. Prea multă curățenieO femeie din Germania a di-vorțat de soțul său pentru că acesta făcea prea multă curățenie. Ceea ce a pus capac situației a fost când soțul a dărâmat un zid al casei și l-a reconstruit pentru că acesta era prea murdar.3. Un papagal care spune prea multeÎn 2001, o femeie din China a cerut divorțul, după ce animalul de companie al familiei, un papagal, l-a dat de gol pe bărbat, care avea o aventură cu altă femeie. Femeia a suspectat că ceva e în neregulă după ce papagalul a învățat câteva cuvinte, auzite din conversațiile telefonice secrete ale soțului ei către amanta sa, când s-a întors acasă după o lună, timp în care își vizitase părinții.4. 30 de ani fără să îi vadă fațaÎn anul 2008, o femeie din Arabia Saudită a cerut să divorțeze pentru că soțul ei a încercat să îi vadă fața, după 30 de ani de căsnicie. Deși pentru europeni este bizar, cazurile în care soții nu își văd niciodată soțiile sunt în Arabia Saudită destul de comune. Femeia, în vârsta de 50 de ani, respecta această tradiție și își ținea fața acoperită tot timpul.5. După o căsnicie de 60 de aniA fost înșelată. Asta a aflat o femeie în vârsta de 83 de ani, din Germania, care a descoperit că soțul ei, în vârsta de 81 de ani, cu care era căsătorită de 60 de ani, are o relație. Georg Meister, bărbatul de 81 de ani, și-a cunoscut amanta, cu 30 de ani mai tânără decât el, la muncă. Cei doi amanți au fost descoperiți într-o zi când au uitat să tragă jaluzelele de la birou.6. O soție prea timidăUn bărbat din Taiwan a divorțat pentru că soția sa, după un an de zile de la nuntă, refuzase să-și consume căsnicia. Din relatările celor doi reiese că în noaptea nunții tânăra a dormit complet îmbrăcată și înfășurată într-o pătură, iar când soțul a încercat să se apropie de ea, aceasta l-a împins și i-a replicat „Ești ridicol”. Cu timpul, femeia a fost nevoită să semneze un contract prin care era de acord să se culce cu soțul ei, însă doar în scopul procreării și i-a cerut ca în rest să doarmă separat.7. Eșec de natură sexualăGrigory, în vârsta de 47 de ani, apelase la medici pentru a-și mări penisul, deoarece nu făcea față cerințelor soției sale. În urma operației, soția sa a rămas șocată când extensia s-a rupt în timpul unei partide. Soțul s-a oferit să și-o pună la loc însă femeia a cerut divorțul, sătulă fiind de eșecurile sale din patul conjugal.8. Obligat să mănânce tortUn bărbat din Japonia și-a părăsit soția pentru că aceasta îl obliga să mănânce tort la fiecare masă. Deși a spus că la început era încântat de deserturile pregătite de soția sa, bărbatului în vârsta de 31 de ani, a ajuns să i se aplece.9. Cu mama în luna de miereMarianna, o tânără din Italia, a descoperit la plecare că soțul său și-a adus mama cu el în luna de miere. Tânăra habar nu avea că soacra ei urma să vină cu ei în luna de miere, iar când s-a trezit cu aceas-ta la aeroport s-a gândit că poate dorește să își ia la revedere, însă aceasta s-a urcat în avion cu ei. Femeia i-a cerut soțului să-și trimită mama acasă, dar acesta a refuzat. Cei trei și-au petrecut aproape o lună împreună în Franța, după care femeia a cerut divorțul, spunând că bărbatul ei are un atașament exagerat față de mama lui.(sursa: wwwzigzagonline.ro)