Hotelurile viitorului: sex virtual şi controlul viselor

Hotelurile viitorului: sex virtual și controlul viselor

Ştire online publicată Vineri, 10 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lanțul de hoteluri low-price Travelodge a publicat un studiu conform căruia tehnologia ar putea evolua în așa fel încât clienții hotelurilor ar putea avea parte de "tratamente speciale", scrie publicația britanică The Telegraph, ciatata de romanialibera.ro.Sex virtual, managementul viselor și lentile de contact high-tech care permit verificarea e-mailurilor sunt numai câteva dintre facilitățile hoteluriilor viitorului.Pentru acest studiu, intitulat "The Future of Sleep"(n.red.- Viitorul Somnului), Travelodge a apelat la inginerul și futurologul Ian Pearson. Pearson este de părere că tehnologia viitorului va monitoriza nivelul de energie al oaspeților, precum și sănătatea acestora, pentru a le asigura un somn liniștit. De asemenea, camerele vor putea analiza constant probleme de sănătate și vor putea oferi diagnostice.De asemenea, el a mai spus că este posibil ca visele să fie controlate într-un mod similar celui din filmul "Inception". Astfel, oaspeții ar putea chiar să învețe limbi străine în somn."Efectele vizuale, audio și tactile care vor fi produse de paturi sau de învelișuiri vor juca un rol important în creearea unor vise cât mai apropiate de experiențele reale", scrie în studiu. Aparent, vom putea chiar și să ne alegem visele preferate dintr-un meniu special, dar și să le împărtășim cu o persoană iubită.Sexul va putea fi practicat de la distanță. Printr-o nouă tehnologie vom putea avea parte de experiențe sexuale virtuale cu persoanele iubite, însă dacă nu convine aspectul partenerului îi vom putea aduce "îmbunătățiri" cu ajutorul unor lentile speciale. Potrivit celor publcate în studiu, partenerul nu va ști că este "înșelat".De asemenea, cu ajutorul realității augmentată - o tehnologie care permite introducerea elementelor 3D în timp real, suprapuse peste imagini din mediul înconjurător - orice suprafață a camerei de hotel va putea reda programe tv, fotografii sau picturi.Informează Realitatea.net