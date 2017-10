Hotelul „Hora“ din Saturn, ticsit de turişti

Hotelul „Hora“ din Saturn, ticsit de turiști

Am intrat și în august, luna în care, an de an, litoralul este luat cu asalt de sute de mii de turiști. Trebuie să recunoaștem însă că marea majoritate a hotelurilor sunt pline ochi mai mult în week-end, căci românii au renunțat în ultimii ani la vacanțele lungi. Totuși, sunt și hoteluri, și nu în stațiunea Mamaia, care au un grad de ocupare de 100%, inclusiv în timpul săptămânii, semn că cei care au fost în anii trecuți au revenit și cel mai probabil au recomandat și altora locația. Este vorba și despre hotelul „Hora”, din stațiunea Saturn, unul dintre cele mai bune din zona de sud a litoralului românesc, din categoria trei stele, în opinia multor turiști care i-au călcat pragul. Dotările, curățenia, personalul amabil, dar mai ales amplasarea chiar în imediata apropiere a plajei, la aproximativ 30 de metri distanță, sunt motive pentru care turiștii revin aici vară de vară. Un alt aspect extrem de important pentru cei care vor să se bucure din plin de mare este acela că, datorită dispunerii perpendiculare pe linia țărmului, toate camerele hotelului au vedere spre mare. „Hora”, renovat complet în 2005, are un total de 283 de camere dispuse pe 14 nivele. Nu duce lipsă nici de restaurant, bar de zi, terasă, casă de schimb valutar, sală de fitness sau loc de joacă pentru copii. De asemenea, turiștii care au trimitere de la medicul de familie și carnet de sănătate vizat la zi pot beneficia de tratament balnear, în baza proprie de tratament a hotelului. Români din toată țara vin la hotel „Hora“ să caute leac pentru afecțiuni ale aparatului respirator, digestiv, renal sau circulator, boli reumatismale, boli ale sistemului nervos central și periferic, afecțiuni ginecologice. Procedurile de aici sunt renumite pentru rezultatele lor, așa că nici nu este de mirare că în acest moment gradul de ocupare este de 100%.