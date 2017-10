Hennessey versus Godzilla / Video

Ştire online publicată Vineri, 15 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deja ne-am obisnuit cu excesele pe care le fac cei de la Hennessey cu masinile. Fie ca-si fac felul cu un Lotus, fie ca inghesuie un motor LS9 pe un Camaro, sau ca fac dragstere cabrio, cert este ca nu ezita sa fie opulenti cand vine vorba de forta bruta. In ultimul timp, americanii au luat in colimator regele Nurburgring-ului, samuraiu’ de GT-R. Si ca sa etaleze performantele ultimelor turbaciuni, acestia le-au supus (pe turbaciuni, evident) unor curse drag impotriva niponului. Prima oara a fost un Cadillac CTS-V, pe care Hennessey l-a dus la 660 CP. Dar se pare ca nu s-au multumit cu ideea de break de familie care sa bata in sprint de 400m un Nissan GT-R. Asa ca au venit cu ceva si mai mare, si anume un Cadillac Escalade. Si pentru a putea pune SUV-ul de 2,7 tone sa sprinteze impotriva Nissan-ului, i-au administrat un tratament de 1.022 CP si 1.310 Nm, proveniti dintr-un V8 bi-turbo, de 7 litri. Rezultatul? 0-100 in 3,3 secunde, si primii 400m in 11,3 secunde. Filmuletele de mai jos ne arata performantele incontestabile ale bivolului, cat si a break-ului de familie. Avem, totusi, o intrebare: daaa'... filmulete cu astea doua pe Nurburgring cand vedem? Citeste mai departe...