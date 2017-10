Harry Tavitian & Cserey Csaba cântă live în Vama Veche

Pe 7 iulie, de la ora 22, la La Shoni, în Vama Veche, se va desfășura un concert live cu duo Harry Tavitian & Cserey Csaba. „Cserey Csaba îmi este un partener foarte drag. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simț extraordinar al ritmului și al… umorului. Nu în ultimul rând, e o persoană deosebită, cu multă delicatețe și bunătate”, spune Harry. Cserey Csaba este din Gheorghieni, unautodidact, care a conceput „Marșul tobelor”, un spectacol unic de teatru al tobelor și, totodată, și-a deschis și o școală particulară de tobe. În ultimii ani, este puternic atras de jazz, o influență foarte mare având-o și întâlnirea, din anul 2002, de la Miercurea Ciuc, cu Harry Tavitian. „Muzica pe care o fac cu Harry este ceva aparte, cu o dinamică deosebită, care nu are nimic de-a face cu pseudo-jazzul în care se complac mulți muzicieni care copiază jazzul american, iar rezultatul e că toate piesele sunt învățate pe dinafară, sună la fel și tensiunea creației nu e nicăieri. Lipsește tocmai ceea ce e esența jazzului: spontaneitatea și trăirea adevărată“, spune, la rândul său, Cserey Csaba. (G.V.)Pe 7 iulie, de la ora 22, la La Shoni, în Vama Veche, se va desfășura un concert live cu duo Harry Tavitian & Cserey Csaba. „Cserey Csaba îmi este un partener foarte drag. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simț extraordinar al ritmului și al… umorului. Nu în ultimul rând, e o persoană deosebită, cu multă delicatețe și bunătate”, spune Harry. Cserey Csaba este din Gheorghieni, unautodidact, care a conceput „Marșul tobelor”, un spectacol unic de teatru al tobelor și, totodată, și-a deschis și o școală particulară de tobe. În ultimii ani, este puternic atras de jazz, o influență foarte mare având-o și întâlnirea, din anul 2002, de la Miercurea Ciuc, cu Harry Tavitian. „Muzica pe care o fac cu Harry este ceva aparte, cu o dinamică deosebită, care nu are nimic de-a face cu pseudo-jazzul în care se complac mulți muzicieni care copiază jazzul american, iar rezultatul e că toate piesele sunt învățate pe dinafară, sună la fel și tensiunea creației nu e nicăieri. Lipsește tocmai ceea ce e esența jazzului: spontaneitatea și trăirea adevărată“, spune, la rândul său, Cserey Csaba. (G.V.)