HANG OUT - primul festival de origine alternativă de la malul mării

Turiștii și localnicii sunt invitați în weekend-ul 11-13 august la HANG OUT, primul festival de origine alternativă, organizat în premieră la Constanța. Evenimentul se va desfășura pe plaja Mackerel din Mamaia Nord, unde, timp de trei zile, vor susține concerte cele mai bune trupe necomerciale românești, în cele mai nonformale modalități de exprimare artistică.Astfel, vineri, 11 august, începând cu ora 19.30, intră cavaleria grea: Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres, toți prezentându-se la apel cu un chef de zile mari de muzică și de show.Sâmbătă, 12 august 2017, de la ora 14.30, încep atelierele de creație ale artiștilor tineri și nonconformiști ai acestei generații. Tattoo și tattoo cu hena, mandale, manga și character design - dimensionări artistice la vedere ale dorințelor corpurilor și minților oricui, indiferent de vârstă. Apoi, la ora 19.30 își vor face apariția Vița de Vie, OCS, Mr. Jurjak, The Amsterdams care vor revoluționa atmosfera și vor pregăti publicul pentru ceea ce urmează a fi o seară incendiară.Duminică, 13 august, programul începe tot de la ora 14.30, cu atelierele de creație prezentate mai sus. Începând cu ora 19.30, invitații organizatorilor sunt ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec. Intrarea este liberă.