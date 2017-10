Radio ZU te provoacă cu o aroganță de proporții

HAI SĂ O FACEM MAAAAAREEE….!!!!!

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru prima dată în România, pe plaja Vega din Mamaia, vom forma împreună, cu mic cu mare, un ZU uman în mare!!!! Îți poți alege Z-ul. dacă te caracterizează Zbenguiala, sau U-ul dacă vrei să fii de neUitat. Loc e pentru toți, la fel și premii! De asemenea, revista Cosmopolitan își așteaptă cititoarele să participe la realizarea unei fotografii istorice. Acestea vor scrie COSMO pe nisipul de la malul mării și vor fi fotografiate din avion. În plus, una dintre participante va fi aleasă Miss Cosmopolitan Bikini și va câștiga apariția într-un pictorial fashion în paginile Cosmopolitan. Cel mai vesel post de radio, împreună cu cea mai cosmopolită revistă din România, te invită la o ZUper nebunie în nisip și în mare!!!!! Ce ratezi dacă nu vii azi, pe plaja Vega? Concursuri, poze care rămân în istoria premierelor din România, și nu în ultimul rând, echipa ZU. Vino să transformăm plaja Vega din Mamaia în cea mai veselă și mai fun plajă de pe litoral! Let’s do the summer ZU!